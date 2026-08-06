¿Nuevo romance? Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco y Virginia Gallardo

Según el relato de Smith, la relación sería muy reciente, ya que llevarían "tres o cuatro semanas" conociéndose. Además, aseguró que los encuentros entre ambos se estarían dando en la casa de García Moritán, en el barrio porteño de Palermo, y que las imágenes difundidas por el periodista Andrés Amores corresponden a una de esas salidas.

Pero Pepe Ochoa, irrumpió con otra data: "No solo está saliendo con Emily, sino también con Virginia Gallardo. Entre proyecto y proyecto...". Además, sostuvo que vecinos del edificio donde vive el empresario los habrían visto juntos durante la madrugada, para ser más específico a las 3 de la madrugada.

Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Virginia Gallardo aparece relacionado con el de García Moritán. En otras oportunidades ya habían circulado versiones de un supuesto acercamiento entre ambos, aunque tanto el empresario como la panelista salieron a desmentirlas.

Por el momento, ninguna de las personas involucradas hizo declaraciones sobre las nuevas versiones, por lo que la información continúa en el terreno de los rumores.

Los últimos vínculos sentimentales de García Moritán y Emily Ceco

Antes de estas especulaciones, Roberto García Moritán había sido vinculado sentimentalmente con Priscila Crivocapich. Aunque la relación despertó expectativas, con el paso del tiempo ambos tomaron caminos distintos.

Consultado sobre esa separación en diálogo con A la tarde (América TV), el empresario fue breve y evitó profundizar en los motivos: "Las cosas no salieron como pensábamos, nada más".

Por su parte, Emily Ceco también atravesó meses de fuerte exposición pública. Luego de que Santiago Martínez fuera condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas en su contra, la influencer decidió reconstruir su vida personal y tiempo atrás presentó públicamente a su pareja, Kevin Caragutti.