¿Nuevo romance? Vinculan a Roberto García Moritán con Emily Ceco y Virginia Gallardo
Los rumores sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán lo vinculan con la exfigura de Love Is Blind y con la diputada nacional por Corrientes.
Los rumores sobre la vida sentimental de Roberto García Moritán volvieron a instalarse en las últimas horas luego de que trascendieran imágenes junto a Emily Ceco, la exparticipante de Love Is Blind. A ese episodio se sumó otra versión que lo vincula con una segunda figura del espectáculo, alimentando las especulaciones sobre el presente del empresario.
Las primeras imágenes fueron difundidas por el periodista Andrés Amores, quien compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se observa a García Moritán caminando por las calles de Palermo junto a la influencer.
Además de publicar las imágenes, el periodista brindó algunos detalles sobre cómo habría comenzado la relación entre ambos. "Emily Ceco, exparticipante de Love Is Blind, y Roberto se conocieron en la radio donde ella trabaja", explicó.
Luego agregó información sobre la dinámica del supuesto vínculo: "La foto fue tomada en Palermo, zona donde vive el exmarido de Pampita. El vínculo viene muy bien, pero se ven cuando coinciden por temas de horarios y organización".
La versión también fue comentada en LAM (América TV), donde Pilar Smith dio más detalles sobre el supuesto romance. Según explicó, Roberto García Moritán y Emily Ceco se conocieron hace algunas semanas cuando ambos fueron invitados a un programa de Radio Tú. Tras ese primer encuentro, comenzaron a seguirse en Instagram y, de acuerdo con la panelista, fue el empresario quien dio el siguiente paso al pedirle su número de teléfono por mensaje privado.
Según el relato de Smith, la relación sería muy reciente, ya que llevarían "tres o cuatro semanas" conociéndose. Además, aseguró que los encuentros entre ambos se estarían dando en la casa de García Moritán, en el barrio porteño de Palermo, y que las imágenes difundidas por el periodista Andrés Amores corresponden a una de esas salidas.
Pero Pepe Ochoa, irrumpió con otra data: "No solo está saliendo con Emily, sino también con Virginia Gallardo. Entre proyecto y proyecto...". Además, sostuvo que vecinos del edificio donde vive el empresario los habrían visto juntos durante la madrugada, para ser más específico a las 3 de la madrugada.
Cabe recordar que no es la primera vez que el nombre de Virginia Gallardo aparece relacionado con el de García Moritán. En otras oportunidades ya habían circulado versiones de un supuesto acercamiento entre ambos, aunque tanto el empresario como la panelista salieron a desmentirlas.
Por el momento, ninguna de las personas involucradas hizo declaraciones sobre las nuevas versiones, por lo que la información continúa en el terreno de los rumores.
Los últimos vínculos sentimentales de García Moritán y Emily Ceco
Antes de estas especulaciones, Roberto García Moritán había sido vinculado sentimentalmente con Priscila Crivocapich. Aunque la relación despertó expectativas, con el paso del tiempo ambos tomaron caminos distintos.
Consultado sobre esa separación en diálogo con A la tarde (América TV), el empresario fue breve y evitó profundizar en los motivos: "Las cosas no salieron como pensábamos, nada más".
Por su parte, Emily Ceco también atravesó meses de fuerte exposición pública. Luego de que Santiago Martínez fuera condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas en su contra, la influencer decidió reconstruir su vida personal y tiempo atrás presentó públicamente a su pareja, Kevin Caragutti.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario