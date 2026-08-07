Emily Ceco habló por primera vez sobre Roberto García Moritán: "No tenemos nada que ocultar"

La explicación sobre el video que generó los rumores

Uno de los momentos más comentados de los últimos días fue un video en el que ambos aparecen caminando juntos por la calle, imágenes que muchos interpretaron como una confirmación del romance. Emily explicó que esa lectura fue equivocada y aclaró un detalle que, según ella, pasó inadvertido. “En el video no íbamos de la mano, él tenía dos botellas de agua en la mano”, aseguró.