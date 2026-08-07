Emily Ceco habló por primera vez sobre Roberto García Moritán: "No tenemos nada que ocultar"
La exparticipante de “Love is Blind” explicó cómo nació el vínculo con el exmarido de Pampita, negó que exista una relación sentimental y reveló que siguen conociéndose.
Después de varios días de rumores alimentados por fotos y videos que los mostraban juntos, Emily Ceco decidió hablar públicamente sobre su relación con Roberto García Moritán y explicar cuál es el verdadero vínculo que mantiene con el empresario y exmarido de Pampita.
La exparticipante de Love is Blind fue invitada al programa Bondi, donde enfrentó las versiones que circulan desde hace días y respondió con humor cuando la presentaron haciendo referencia al supuesto romance. “No soy Emily Ceco de Moritán, es un montón. Muchísimo”, comentó entre risas antes de comenzar a explicar cómo nació el contacto entre ambos.
Cómo comenzó la relación entre Emily Ceco y Roberto García Moritán
Durante la entrevista, Emily aseguró que todo comenzó a partir de conversaciones vinculadas con la política y descartó que desde el principio hubiera una intención romántica. “No sé si hubo un tiroteo en sí, empezamos a hablar buena onda y las reuniones que tuvimos fueron para hablar de política y nada más”, afirmó, coincidiendo con la información que había trascendido previamente.
La influencer también fue categórica al negar que ya exista una historia de amor consolidada entre ambos: “Nadie encaró a nadie, no hubo primer beso todavía. No me crean, pero es verdad”, sostuvo, intentando ponerle fin a las especulaciones que dominaron las redes sociales y los programas de espectáculos.
La explicación sobre el video que generó los rumores
Uno de los momentos más comentados de los últimos días fue un video en el que ambos aparecen caminando juntos por la calle, imágenes que muchos interpretaron como una confirmación del romance. Emily explicó que esa lectura fue equivocada y aclaró un detalle que, según ella, pasó inadvertido. “En el video no íbamos de la mano, él tenía dos botellas de agua en la mano”, aseguró.
Aunque negó que exista una relación formal, reconoció que frecuentan encuentros y que mantienen un vínculo cercano: “Más o menos nos estamos conociendo, fui a su casa y eso no se puede negar. Como no tenemos nada que ocultar y no hay ningún romance, nos grabaron en la calle porque salimos a comprar agua”, expresó.
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