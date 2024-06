Roberto Pettinato rompió el silencio sobre las denuncias a su hijo Felipe: "Es muy doloroso"

Con una sensibilidad evidente, afirmó: “Obvio que es doloroso, es el típico quilombo que todo el mundo tiene, siempre hay un quilombo y uno lo vive lo mejor que puede; no estamos cagándonos de risa eh...”. Debido a esta respuesta, Duré fue firme en su contra nuevamente y le hizo algunas consultas sobre las posibilidades de lo que puede llegar a vivir Felipe.

“¿Te asusta lo que pueda pasar por tu hijo? ¿Vos sabes lo que pasó exactamente esa noche con tu hijo?”, fueron las preguntas de la panelista. Sin ningún tapujo, Roberto destacó: “No. Lamento que nadie lo sepa”. Y, tras estas palabras, cerró: “Salvo el fiscal que dijo ‘a mí me parece que lo mató'... qué loco, qué rápido que lo dedujo porque hay un montón de pruebas que dicen que no. Habría que investigar qué dice la causa”.

La denuncia en contra de Roberto Pettinato

Si bien los momentos de los Pettinato son críticos por la cantidad de denuncias en contra de Felipe, también quién fue denunciado, al menos públicamente fue Roberto. Esto es porque Fernanda Iglesias contó, hace unos meses, durante su participación en LAM que el conductor abusó de ella cuando trabajaban juntos. "Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación", comenzó la panelista en su momento.

Luego de esto, explicó: "Yo no fui novia de Roberto, fui acosada por él. Eso pasó. Él se metía en mi camarín y me metía la mano en la vagina, como si fuera una violación. Te lo quiero decir en la cara. Porque es horrible que digas que escuchabas gemidos, porque yo fui acosada por Roberto Pettinato en mi camarín. Se escuchaban ruidos, pero yo estaba siendo acosada".

"Yo no podía hacer nada, había momentos en los que estaba como avasallada, que pase lo que tenga que pasar y que el tipo después no me trate mal al aire", cerró.