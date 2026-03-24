Rocco Canataro, cantante de Roze, marchó junto a su padre y mantuvo viva la memoria familiar

Embed - Rocco Canataro de ROZE en la MARCHA del 24M

Ese hijo es Rocco, quien a sus 22 años no solo construye su camino en la música como integrante de Roze, sino que también asume el compromiso de sostener la historia familiar. Su presencia en la movilización no es casual ni simbólica: "Es lo que nos toca. Nos toca venir a hacer memoria para que esto siga sucediendo y nunca se olvide". Y agregó una reflexión que conmovió: "Yo no podría vivir sin mi papá, no sé cómo hizo él para vivir sin el suyo por una causa que no fue natural".