Rocco Canataro, cantante de Roze, marchó junto a su padre y mantuvo viva la memoria familiar
El músico acompañó a su papá en una nueva movilización del 24 de marzo, en una historia atravesada por la desaparición de su abuelo durante la dictadura.
La historia de la familia Canataro volvió a cobrar fuerza este 24 de marzo, con una imagen que resume el paso del tiempo y la persistencia de la memoria: Rocco Canataro, cantante de la banda Roze, marchando junto a su padre, Ricardo, para recordar a su abuelo desaparecido durante la última dictadura militar.
Ricardo tenía apenas dos años cuando su vida cambió para siempre. Con el correr de los años, reconstruyó lo ocurrido aquella madrugada a partir de los relatos de su familia. En diálogo con C5N, evocó ese momento con crudeza: "A las 3 de la mañana empezó el horror". Un grupo de unas 15 personas, entre militares y civiles, irrumpió en la vivienda familiar, interrogó a su padre y arrasó con todo a su paso. Se llevaron pertenencias, comida y hasta recuerdos personales como fotos familiares. “Se hizo un silencio... mi hermana fue a ver al comedor y dijo: 'No mamá, papá no está'. De ahí, nunca más nada".
A pesar del dolor, Ricardo encuentra un sentido en la memoria colectiva que se renueva cada año en las marchas. “Siento que toda esta gente está acá por mi viejo en cierta forma. Compartirlo con mi hijo, su nieto, es algo muy especial”, expresó.
Ese hijo es Rocco, quien a sus 22 años no solo construye su camino en la música como integrante de Roze, sino que también asume el compromiso de sostener la historia familiar. Su presencia en la movilización no es casual ni simbólica: "Es lo que nos toca. Nos toca venir a hacer memoria para que esto siga sucediendo y nunca se olvide". Y agregó una reflexión que conmovió: "Yo no podría vivir sin mi papá, no sé cómo hizo él para vivir sin el suyo por una causa que no fue natural".
De acuerdo a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, Ricardo Tomás Canataro Santolucito nació el 22 de octubre de 1941 en Villa del Totoral. Era chofer en una empresa constructora, estaba casado y tenía tres hijos. Fue secuestrado el 3 de agosto de 1978 en su casa de Villa Concepción, en San Martín, provincia de Buenos Aires. Tenía 36 años.
Hoy, con tres generaciones unidas en una misma historia, la familia Canataro transforma el dolor en memoria activa, reafirmando en cada marcha el compromiso de no olvidar.
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