Rocío Robles habló de los rumores de romance con Adrián Suar: qué dijo

En los mensajes, la periodista trató de mantener cierta distancia respecto a lo mediático: “Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, escribió, dejando en claro su intención de correrse del centro de la escena. Frente a la consulta sobre si efectivamente mantienen una relación, fue tajante: “Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”.

No obstante, Robles sí abrió un poco la puerta sobre lo que sienten el uno por el otro: “Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”, reconoció. Cuando Latorre quiso saber si estaban formalmente en pareja, la respuesta fue clara: “De novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.