Amalia Granata criticó a quienes fueron a la misa del papa León XIV y la esposa de Fábregas le respondió

“La fe no es una competición sobre quién creyó primero o quién sabe más canciones religiosas. Alguien que descubra a Cristo hoy es tan digno de ser bienvenido como alguien que lo ha seguido durante décadas”, manifestó.

Además, la empresaria volvió a referirse a la postura de la legisladora y planteó su desacuerdo con las críticas hacia quienes se incorporan más recientemente a la comunidad religiosa.

“El cristianismo nos enseña a dar la bienvenida a la gente en la fe, no a ridiculizarlos por llegar más tarde”.

La respuesta de Semaan sumó un nuevo capítulo a la discusión que había comenzado en las redes argentinas. El intercambio también involucró a una figura del entorno de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y generó distintas reacciones entre los usuarios, que debatieron sobre la libertad de expresar la fe y las críticas a quienes se acercan a la religión en diferentes momentos de sus vidas.