Amalia Granata criticó a quienes fueron a la misa del papa León XIV y la esposa de Fábregas le respondió
Amalia Granata criticó a los “nuevos católicos” en X y recibió la respuesta de Daniella Semaan, esposa de Cesc Fábregas.
Un comentario de Amalia Granata sobre las manifestaciones religiosas que se multiplicaron en la Argentina tras la visita del papa León XIV terminó generando una repercusión inesperada fuera del país. La diputada utilizó sus redes sociales para cuestionar a quienes comenzaron a mostrar interés por las tradiciones católicas y sus palabras despertaron la reacción de Daniella Semaan, esposa de Cesc Fàbregas y cercana a Antonela Roccuzzo.
La discusión comenzó cuando Granata observó las numerosas expresiones de fe que se hicieron visibles durante los últimos días, a partir de la llegada del Sumo Pontífice. A través de su perfil de X, la legisladora publicó un mensaje con tono irónico en el que se refirió a quienes denominó “new Catholics” (nuevos católicos).
En particular, hizo alusión a las personas que se acercaron recientemente a las prácticas religiosas y empezaron a compartir canciones propias de las celebraciones de la Iglesia. Entre ellas mencionó “Alma Misionera”, un clásico del repertorio católico que se canta en las misas desde hace más de cuatro décadas.
El mensaje de Daniella Semaan tras los dichos de Amalia Granata
La publicación de la diputada llegó a otras latitudes y fue cuestionada por Daniella Semaan, empresaria libanesa y pareja del entrenador español Cesc Fàbregas, quien supo compartir equipo con Lionel Messi durante su etapa en Barcelona.
Semaan reaccionó a través de las redes sociales luego de encontrarse con una publicación que difundía las declaraciones de Granata. En su intervención, defendió a quienes deciden acercarse a la religión, independientemente de cuánto tiempo lleven practicándola.
“La fe no es una competición sobre quién creyó primero o quién sabe más canciones religiosas. Alguien que descubra a Cristo hoy es tan digno de ser bienvenido como alguien que lo ha seguido durante décadas”, manifestó.
Además, la empresaria volvió a referirse a la postura de la legisladora y planteó su desacuerdo con las críticas hacia quienes se incorporan más recientemente a la comunidad religiosa.
“El cristianismo nos enseña a dar la bienvenida a la gente en la fe, no a ridiculizarlos por llegar más tarde”.
La respuesta de Semaan sumó un nuevo capítulo a la discusión que había comenzado en las redes argentinas. El intercambio también involucró a una figura del entorno de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, y generó distintas reacciones entre los usuarios, que debatieron sobre la libertad de expresar la fe y las críticas a quienes se acercan a la religión en diferentes momentos de sus vidas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario