Escándalo con la obra de Rodolfo Ranni y Esther Goris en Mar del Plata

"Me acaban de confirmar que levantan el espectáculo “Divino Divorcio” del teatro Enrique Carreras”, empezó diciendo el periodista.

Qué pasó con la obra de Rodolfo Ranni y Esther Goris en Mar del Plata

Divino Divorcio

En ese sentido, profundizó: "Hubo problemas de todo tipo desde que estrenaron y al parecer la gente que concesionó el teatro este verano no cumplió con nada de lo que prometió, el Tano y Esther están muy enojados con la situación”.

“No cobraron todo el dinero y hubo fallas con el alojamiento entre otras cosas que hicieron que la obra continúe su gira en la costa menos en La Feliz”, agregó Etchegoyen.

“Lo que sucedió básicamente es que hemos pautado una temporada e hicimos un acuerdo de determinadas cuestiones con la gente que concesionó el teatro Enrique Carreras este año, no con los dueños. Ya a partir del 2 de enero empezamos a tener problemas con el alojamiento, con las puertas del teatro, nos dieron una sola puerta y es la que queda abierta y no cerrada. La boletería empezó a abrir a las 2 de la tarde y no a la mañana como es siempre. La gente preguntaba por Divino Divorcio y ofrecían 5 mil pesos la entrada”, dijo el productor, Adrían Sequeira.

Y concluyó: “Lo que hicimos fue seguir con la obra en toda la costa menos en Mar del Plata. Nos está yendo bastante bien. No podíamos seguir trabajando en esas condiciones, no hay ningún responsable que dé la cara. No nos terminaron de pagar y los actores se sintieron muy mal, me pareció lo más sano y más coherente irme de un lugar donde no nos estábamos cumpliendo”.