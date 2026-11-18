Al profundizar en cómo ponía en práctica ese recurso cotidiano, el actor explicó que su simpatía funcionaba como un salvavidas académico muy efectivo durante su paso por las aulas: “Podía hacerme el simpático y sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba”. Finalmente, cerró la anécdota entre risas detallando que aquel talento discursivo se activaba especialmente frente a las docentes cuando necesitaba salir del paso: “Era un alumno irregular. A la hora de negociar con la maestra, salía la labia”.

A lo largo de todo el segmento televisivo, la participación de Rodrigo de la Serna se apoyó en anécdotas personales y observaciones cotidianas que escaparon a cualquier esquema rígido de entrevista. La histórica sintonía entre ambos permitió que Mario Pergolini jugara libremente con las chicanas sobre el atractivo físico del invitado y enlazara ese humor con sus viejas estrategias estudiantiles, dejando una secuencia distendida donde el propio artista reconoció que su célebre poder de persuasión nació de la necesidad práctica de sortear materias sin haber abierto los libros.