Mario Pergolini y Rodrigo De la Serna protagonizaron un divertido cruce
El actor visitó "Otro día perdido" y el comienzo del programa tuvo un momento fuera del libreto gracias a la confianza que ambos se tienen.
Durante la emisión del martes 17 de noviembre en "Otro día perdido" por la pantalla de El Trece, Mario Pergolini recibió a Rodrigo de la Serna y dio inicio a la entrevista con un inesperado comentario que corrió el eje hacia la imagen pública del actor.
Antes de sorprenderlo con su apreciación personal, el conductor decidió dejar en claro la cercanía que los une desde hace tiempo expresando: “Tenemos una muy buena relación de mucho tiempo”. Acto seguido, el animador lanzó sin filtros la ocurrencia que marcó el tono humorístico del encuentro al sostener: “Pero hay que admitir que es injusto que estés catalogado como lindo”.
Lejos de incomodarse, el reconocido intérprete de éxitos como "Okupas" y "La casa de papel" recogió el guante con total naturalidad y coincidió de inmediato con la postura del anfitrión señalando: “Es cierto, le doy la razón”. En esa misma línea, el protagonista de "Gordon" rechazó haber ocupado alguna vez el lugar de seductor clásico al afirmar: “Nunca fui galán”.
Sin embargo, Pergolini insistió entre bromas en el magnetismo que genera el artista y, tras interpretar un gesto suyo como una señal de complicidad, disparó entre carcajadas: “¿Me estás haciendo ojitos? Yo también siento cosas”.
Dejando de lado los cuestionarios tradicionales sobre estrenos o carrera profesional, la charla apostó por la confianza mutua y derivó hacia los años de infancia y adolescencia del invitado. Cuando el conductor quiso saber en qué etapa de su vida había empezado a desplegar su facilidad de palabra para convencer a los demás, De la Serna situó ese aprendizaje en su niñez al recordar: “La empecé a utilizar antes de la secundaria”.
Al profundizar en cómo ponía en práctica ese recurso cotidiano, el actor explicó que su simpatía funcionaba como un salvavidas académico muy efectivo durante su paso por las aulas: “Podía hacerme el simpático y sacar provecho de eso, sobre todo cuando no estudiaba”. Finalmente, cerró la anécdota entre risas detallando que aquel talento discursivo se activaba especialmente frente a las docentes cuando necesitaba salir del paso: “Era un alumno irregular. A la hora de negociar con la maestra, salía la labia”.
A lo largo de todo el segmento televisivo, la participación de Rodrigo de la Serna se apoyó en anécdotas personales y observaciones cotidianas que escaparon a cualquier esquema rígido de entrevista. La histórica sintonía entre ambos permitió que Mario Pergolini jugara libremente con las chicanas sobre el atractivo físico del invitado y enlazara ese humor con sus viejas estrategias estudiantiles, dejando una secuencia distendida donde el propio artista reconoció que su célebre poder de persuasión nació de la necesidad práctica de sortear materias sin haber abierto los libros.
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