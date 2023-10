El amoroso gesto de Rodrigo De Paul para recuperar a Tini Stoessel

El gesto de Rodrigo de Paul

El último fin de semana, el campeón del mundo participó del encuentro de su equipo frente a Cádiz, que terminó en victoria para el argentino. Rodrigo De Paul ingresó en el segundo tiempo y su modelo de botines llamó la atención.

Es que al igual que el tatuaje que se había hecho en la zona del ombligo hace un tiempo, sus nuevos botines llevan impresos el nombre de Tini. El gesto no pasó desapercibido para un usuario de Instagram, que le mandó la captura a Juan Etchegoyen. “Hola Juan, no entiendo nada. De Paul ayer estrenó botines con el nombre de Tini. Si no están juntos y esos son nuevos”, le escribió el joven que vio el partido en vivo.

de paul tini coincidencia.jpg