De Paul contó cómo se entrena con Messi para llegar al Mundial 2026: la obsesión que comparten

El ex Racing será uno de los nombres fijos en la lista definitiva de Scaloni para disputar el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Después de haber sido una pieza fundamental en la conquista de Qatar 2022, De Paul afrontará ahora el desafío de defender el título con una Selección que mantiene intacta la ambición competitiva.

“Estoy muy manija y con mucha ilusión. Es muy difícil pero veo en mis compañeros un convencimiento y un hambre de que siga sucediendo. El equipo está predispuesto a dejar todo lo que tiene”, sostuvo el mediocampista, dejando en claro que el grupo todavía conserva el deseo de seguir haciendo historia.

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Durante la charla, también recordó cómo el equipo mantuvo la exigencia incluso después de haber alcanzado la gloria máxima. “Ganamos una Copa América y fuimos por la segunda, ganamos la Finalissima y teníamos ganas de volver a competir con España”, expresó, marcando el espíritu competitivo que continúa movilizando a la base campeona del mundo.

Sin embargo, De Paul también reconoció que la cercanía del Mundial genera emociones difíciles de controlar. El volante admitió que la ansiedad, los miedos y la incertidumbre forman parte natural de la previa a una competencia de semejante magnitud. “En el inconsciente no podés vivir sin pensar en la copa del mundo, y cada vez que la ves más cerca esos pensamientos se te vienen a la cabeza muchas veces más. Se conviven con los miedos y la incertidumbre”, confesó.

Mientras la Albiceleste ultima detalles para el debut, las palabras del "Motorcito" reflejan el clima interno de un grupo que, lejos de relajarse tras los éxitos recientes, parece decidido a volver a competir al máximo nivel. Y en ese camino, la "Pulga" y el volante aparecen trabajando codo a codo para llegar en las mejores condiciones posibles a la gran cita.

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