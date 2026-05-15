De Paul contó cómo se entrena con Messi para llegar al Mundial 2026: la obsesión que comparten
El mediocampista de la Selección Argentina reveló detalles del trabajo físico extra que realiza junto al capitán en la previa de la Copa del Mundo.
A menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina ya vive la cuenta regresiva con máxima intensidad y uno de los que dejó en claro cómo atraviesa esta etapa fue Rodrigo De Paul. El volante del Inter Miami habló sobre la preparación especial que comparte con Lionel Messi pensando en la defensa del título y mostró el nivel de compromiso que existe puertas adentro del grupo conducido por Lionel Scaloni.
En una entrevista con el Pollo Álvarez, el mediocampista reveló que tanto él como el capitán argentino comenzaron hace tiempo un trabajo específico para llegar en plenitud física a la máxima competencia de la FIFA. “Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos para llegar de la mejor manera”, explicó De Paul.
La confesión dejó en evidencia la mentalidad con la que Messi encara lo que podría ser su última participación mundialista. Más allá de los entrenamientos habituales con Las Garzas de Florida, ambos futbolistas decidieron intensificar la preparación para no dejar ningún detalle librado al azar en un torneo que aparece como el gran objetivo del año.
Además del aspecto físico, De Paul también reveló que mantiene constantes conversaciones con Messi sobre lo que representa esta nueva Copa del Mundo para el plantel campeón en Qatar. “Hablo mucho con Leo del mundial, sobre la ilusión que tenemos”, contó el volante, quien volvió a ratificar la enorme conexión que mantiene con el capitán dentro y fuera de la cancha.
El ex Racing será uno de los nombres fijos en la lista definitiva de Scaloni para disputar el certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Después de haber sido una pieza fundamental en la conquista de Qatar 2022, De Paul afrontará ahora el desafío de defender el título con una Selección que mantiene intacta la ambición competitiva.
“Estoy muy manija y con mucha ilusión. Es muy difícil pero veo en mis compañeros un convencimiento y un hambre de que siga sucediendo. El equipo está predispuesto a dejar todo lo que tiene”, sostuvo el mediocampista, dejando en claro que el grupo todavía conserva el deseo de seguir haciendo historia.
Durante la charla, también recordó cómo el equipo mantuvo la exigencia incluso después de haber alcanzado la gloria máxima. “Ganamos una Copa América y fuimos por la segunda, ganamos la Finalissima y teníamos ganas de volver a competir con España”, expresó, marcando el espíritu competitivo que continúa movilizando a la base campeona del mundo.
Sin embargo, De Paul también reconoció que la cercanía del Mundial genera emociones difíciles de controlar. El volante admitió que la ansiedad, los miedos y la incertidumbre forman parte natural de la previa a una competencia de semejante magnitud. “En el inconsciente no podés vivir sin pensar en la copa del mundo, y cada vez que la ves más cerca esos pensamientos se te vienen a la cabeza muchas veces más. Se conviven con los miedos y la incertidumbre”, confesó.
Mientras la Albiceleste ultima detalles para el debut, las palabras del "Motorcito" reflejan el clima interno de un grupo que, lejos de relajarse tras los éxitos recientes, parece decidido a volver a competir al máximo nivel. Y en ese camino, la "Pulga" y el volante aparecen trabajando codo a codo para llegar en las mejores condiciones posibles a la gran cita.
Mirá la nota completa del Pollo Álvarez con Rodrigo De Paul
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