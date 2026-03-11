Quién es Noah Centineo, el protagonista de la precuela de Rambo que producirá Sylvester Stallone
El histórico protagonista de la saga no volverá a interpretar al personaje, pero participará como productor ejecutivo en una película que explorará los orígenes del icónico soldado.
Una nueva película del universo de John Rambo ya está en marcha y marcará un cambio importante en la histórica saga. Sylvester Stallone, el actor que dio vida al personaje durante décadas, no volverá a interpretarlo, aunque sí estará involucrado en el proyecto que explorará los orígenes del icónico veterano de guerra.
El film llevará por título John Rambo y tendrá como protagonista a Noah Centineo, quien asumirá el desafío de interpretar a una versión joven del personaje. La historia funcionará como una precuela de First Blood, la película estrenada en 1982 que presentó al soldado traumatizado que luego se convertiría en uno de los grandes íconos del cine de acción.
La nueva producción se centrará en la etapa previa a los acontecimientos de la saga original y mostrará los primeros años de John Rambo, especialmente su experiencia como soldado durante la Vietnam War, conflicto que marcó profundamente al personaje. El objetivo es reconstruir el camino que llevó a Rambo a convertirse en el veterano solitario que aparece en First Blood, profundizando en su formación militar y en las experiencias que moldearon su personalidad.
Aunque Stallone no volverá a ponerse en la piel del personaje que interpretó durante más de cuatro décadas, el actor sí participará detrás de cámara como productor ejecutivo, acompañando la nueva etapa de la franquicia y avalando el traspaso generacional del rol.
El anuncio del casting de Centineo generó debate entre los fanáticos de la saga. Mientras algunos consideran interesante explorar el pasado del personaje con un actor más joven, otros sostienen que el legado de Rambo está demasiado ligado a la figura de Stallone. De todos modos, la película apunta a expandir el universo del personaje y ofrecer una mirada inédita sobre sus orígenes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario