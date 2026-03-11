Quién es Noah Centineo, el protagonista de la precuela de Rambo que producirá Sylvester Stallone

La nueva producción se centrará en la etapa previa a los acontecimientos de la saga original y mostrará los primeros años de John Rambo, especialmente su experiencia como soldado durante la Vietnam War, conflicto que marcó profundamente al personaje. El objetivo es reconstruir el camino que llevó a Rambo a convertirse en el veterano solitario que aparece en First Blood, profundizando en su formación militar y en las experiencias que moldearon su personalidad.