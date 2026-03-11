La familia de Luana apuntó contra Gran Hermano tras el cruce con su exnovio: "Golpe bajo"

image

Qué dijo la familia de Luana tras lo sucedido en Gran Hermano

En el comunicado, los familiares defendieron a la participante y cuestionaron el tratamiento que se le dio a su situación personal dentro del reality: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra".

Y agregaron para cerrar: "Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias”.

El mensaje generó numerosas reacciones entre los seguidores del programa, que se dividieron entre quienes cuestionaron la dinámica del reality y quienes consideran que este tipo de situaciones forman parte del juego. Por el momento, la continuidad de Luana dentro de la casa es una incógnita. La participante deberá decidir si continúa en competencia o si opta por abandonar el programa.