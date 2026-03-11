La familia de Luana apuntó contra Gran Hermano tras el cruce con su exnovio: "Golpe bajo"
Tras el tenso momento que vivió el reality, los familiares de la participante publicaron un comunicado en el que cuestionaron la exposición que sufrió dentro de la casa.
La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más polémicos de la actual edición. Durante la emisión del martes, el reality incorporó una nueva dinámica llamada “derecho a réplica”, una herramienta que permite que personas del exterior ingresen virtualmente para expresar su opinión frente a los participantes. Lo que parecía una simple mecánica de juego terminó generando una fuerte controversia.
La primera jugadora en atravesar esta situación fue Luana Fernández, quien debió escuchar en vivo las palabras de Lucas, su expareja. La relación entre ambos había finalizado mientras ella ya se encontraba dentro de la casa, por lo que el encuentro televisivo generó una escena cargada de tensión y emociones.
Durante el intercambio, el diálogo se volvió cada vez más incómodo y terminó afectando visiblemente a la participante. Luana no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba a su exnovio y, en medio del momento, llegó a cuestionar a la producción del programa por la situación que estaba atravesando frente a millones de espectadores.
La escena provocó un fuerte impacto entre los seguidores del reality. Incluso, en medio de la angustia que mostró en pantalla, la jugadora llegó a expresar sus dudas sobre continuar dentro de la casa, lo que encendió las alarmas entre sus fanáticos y generó un intenso debate en redes sociales.
Tras lo sucedido en el programa conducido por Santiago del Moro a través de Telefe, la familia de Luana decidió manifestarse públicamente. A través de un extenso mensaje difundido en redes sociales, expresaron su malestar por la exposición que, según consideran, sufrió la joven durante la transmisión.
Qué dijo la familia de Luana tras lo sucedido en Gran Hermano
En el comunicado, los familiares defendieron a la participante y cuestionaron el tratamiento que se le dio a su situación personal dentro del reality: “Desde nuestro lado como familia estamos totalmente en desacuerdo con lo que le hicieron a Luana. De todas las partes, es un golpe bajo e innesario. Luana es una persona con carencias y virtudes, como todo el mundo, los errores que tuvo ella en su relación y en su INTIMIDAD deberían quedar completamente afuera del reality, ahora juzgan, porque no están en su lugar, nadie es libre de pecar o equivocarse alguna vez, el que esté libre de pecados que tire la primera piedra".
Y agregaron para cerrar: "Es fácil juzgar e insultar por lo que ven en televisión, pero lo que vale realmente es la persona con la que uno está todos los días y conoce en la totalidad. Luana es libre, es autentica, es amorosa, y es muy sensible también, sabemos que esto la destrozó. Gracias a todos los que la conocen y la apoyan, ayudemos a que Lu siga en la casa, y si se va, que sea por así lo decide. Gracias”.
El mensaje generó numerosas reacciones entre los seguidores del programa, que se dividieron entre quienes cuestionaron la dinámica del reality y quienes consideran que este tipo de situaciones forman parte del juego. Por el momento, la continuidad de Luana dentro de la casa es una incógnita. La participante deberá decidir si continúa en competencia o si opta por abandonar el programa.
