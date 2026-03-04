MinutoUno

Romeo Santos y Prince Royce, juntos en Vélez: los detalles

El rey y príncipe de la bachata brindarán un show en conjunto en Argentina y prometen ser los protagonistas de una noche romántica y a puro baile.

Romeo Santos & Prince Royce, recorrerán el mundo juntos nuevamente como uno de los regresos más esperados por una multitud. Las dos figuras más influyentes del género se unen en el marco de “Better Late Than Never”, el álbum que consolidó su primera gran colaboración.

Los reconocidos artistas llegarán a la Argentina el 14 de noviembre en el Estadio Vélez con un show conjunto que celebra el impacto global y la vigencia de la bachata.

La preventa de entradas para esta noche especial e histórica estará disponible desde el día jueves 12 de marzo a las 12hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa.

Mientras que la venta general será el día viernes 13 de marzo a las 12hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas con tarjetas Banco Macro Visa a través de Allaccess.com.ar.

“Mejor tarde que nunca tour” será un tour mundial que incluye destinos en Latinoamérica como México, Perú, Chile, Argentina y luego por Estados Unidos donde harán bailar, emocionar y revivir recuerdos.

Embed - Dale Play on Instagram: "EL REY Y PRÍNCIPE DE LA BACHATA JUNTOS POR PRIMERA VEZ EN ARGENTINA Después de tanta espera @romeosantos y @princeroyce juntos en un mismo escenario, mejor tarde que nunca 14 de noviembre Estadio Vélez Sarsfield Preventa exclusiva Macro VISA el jueves 12 de marzo a las 12 hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito @bancomacro @macroselecta @visa_argentina Venta general con todos los medios de pago a partir del viernes 13 de marzo a las 12 hs. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con @bancomacro @macroselecta @visa_argentina www.allaccess.com.ar Contanos hace cuánto los escuchás y cuál fue el primer tema que te hizo fan. Tenemos las primeras 2 entradas para que uno de ustedes viva “Mejor Tarde Que Nunca” desde adentro #ProduceDalePlay "
View this post on Instagram

“MEJOR TARDE QUE NUNCA TOUR”:

ESTADOS UNIDOS

  • 01 de abril - Foro de Fiserv - Milwaukee
  • 02 de abril - Estadio Allstate - Chicago
  • 04 de abril - Estadio Santander - Pensilvania
  • 05 de abril - Capital One Arena - Washington DC
  • 09 de abril - Primer Coliseo Horizon - Greensboro, Carolina del Norte
  • 11 de abril - CFG Bank Arena - Baltimore Maryland
  • 17 de abril - Jardín TD - Boston, Massachusetts
  • 18 de abril - Arena del Banco de Pueblos - Hartford, Connecticut
  • 19 de abril - Estadio UBS - Belmont Park, NY
  • 22 de abril - Centro Prudencial - Newark, Nueva Jersey
  • 25 de abril - Centro Kaseya - Miami, Florida
  • 29 de abril - Centro Kia - Orlando, Florida
  • 30 de abril - State Farm Arena - Atlanta, Georgia
  • 02 de mayo - Centro Frost Bank - San Antonio, Texas
  • 07 de mayo - Centro Toyota - Houston, Texas
  • 09 de mayo - Centro de American Airlines - Dallas, Texas
  • 10 de mayo - Centro Moody - Austin, Texas
  • 13 de mayo - Centro Dorado 1 - Sacramento, California
  • 14 de mayo - Centro de persecución - San Francisco, California
  • 15 de mayo - Estadio Oakland - Oakland, California
  • 17 de mayo - T-Mobile Arena - Las Vegas, Nevada
  • 21 de mayo - Crypto.com Arena - Los Ángeles, California
  • 22 de mayo - Centro Honda - Anaheim, California
  • 23 de mayo - Centro Save Mart - Fresno, California
  • 24 de mayo - Estadio Toyota - Ontario, California
  • 28 de mayo - Campana Central - Montreal, QC
  • 29 de mayo - Estadio Scotiabank - Toronto, Ontario
  • 31 de mayo - Estadio Allstate - Chicago, IL

ESPAÑA

  • 25 de junio - Icónica Plaza España - Sevilla
  • 26 de junio - Marenostrum Fuengirola - Fuengirola
  • 03 de julio - Estadio Ibercaja - Zaragoza
  • 04 de julio - Navarra Arena - Pamplona
  • 05 de julio - Son Fusteret - Mallorca
  • 11 de julio - RCDE Stadium - Barcelona AGOTADO
  • 23 de julio - Espacio Norte - Murcia
  • 24 de julio - Estadio Ciutat de Valencia - Valencia
  • 25 de julio - Riyadh Air Metropolitano - Madrid AGOTADO
  • 30 de julio - Puerto Coruña - A Coruña
  • 01 de agosto - Puerto Santa Cruz - Tenerife
  • 02 de agosto - Campa de la Magdalena - Santander

ITALIA

  • 09 de julio - Ex Base Nato - Nápoles
  • 10 de julio - Fiera de Milán - Milán

PAÍSES BAJOS

  • 12 de julio - Zuiderpark - Den Haag

REINO UNIDO

  • 17 de julio - The O2 Arena - Londres

ALEMANIA

  • 18 de julio - Lanxees Arena - Cologne

FRANCIA

  • 19 de julio - Accor Arena - París

ARGENTINA

14 de noviembre - Estadio Vélez - Buenos Aires

