La contundente respuesta de Megan Fox al pedido de que se abra un OnlyFans: qué dijo
Megan Fox respondió a uno de los rumores más repetidos sobre su posible llegada a la plataforma de suscripción y dejó clara su postura.
La actriz estadounidense Megan Fox volvió a generar repercusión en redes sociales luego de responder a una pregunta que desde hace años circula entre sus fanáticos: si alguna vez abriría una cuenta en la llamada “página azul”, en referencia a la plataforma OnlyFans, conocida por ofrecer contenido exclusivo mediante suscripción.
El tema volvió a instalarse tras viralizarse una supuesta respuesta de la protagonista de Transformers, que rápidamente desató comentarios entre usuarios de distintas plataformas. Según trascendió, la actriz habría descartado por completo la posibilidad de sumarse al sitio.
De acuerdo con esa frase que circuló en redes, Fox aseguró que no tiene planes de abrir una cuenta en la plataforma y que la idea no forma parte de sus intereses actuales, lo que sorprendió a muchos seguidores que especulaban con esa posibilidad.
La consulta sobre su eventual llegada a OnlyFans no es nueva. De hecho, en el pasado la actriz había alimentado el debate con un comentario que muchos interpretaron como una broma. En 2022, durante una sesión de fotos junto a Kourtney Kardashian para una campaña de moda, Fox publicó imágenes sensuales y preguntó de forma irónica a sus seguidores si ambas deberían abrir una cuenta en la popular plataforma.
En las últimas semanas, el nombre de Megan Fox también volvió a aparecer con fuerza en redes luego de su regreso a Instagram tras un período de ausencia. La actriz reapareció con nuevas fotos que rápidamente se viralizaron entre sus millones de seguidores.
Por ahora, pese a la insistencia de muchos fans y a los rumores recurrentes, todo indica que Megan Fox no tiene intención de vender contenido exclusivo en la llamada “página azul”, al menos en el corto plazo.
