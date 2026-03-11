La contundente respuesta de Megan Fox al pedido de que se abra un OnlyFans: qué dijo

La consulta sobre su eventual llegada a OnlyFans no es nueva. De hecho, en el pasado la actriz había alimentado el debate con un comentario que muchos interpretaron como una broma. En 2022, durante una sesión de fotos junto a Kourtney Kardashian para una campaña de moda, Fox publicó imágenes sensuales y preguntó de forma irónica a sus seguidores si ambas deberían abrir una cuenta en la popular plataforma.