Allanan el domicilio del ex de Romina Gaetani en el marco de una investigación por un arma
La actriz presentó una denuncia contra Luis Cavanagh por “lesiones leves” y la causa lo investiga por violencia de género. La Justicia dispuso el secuestro de una pistola.
La investigación judicial que involucra a Romina Gaetani y a su expareja sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con una medida ordenada por la Justicia de San Isidro. En el marco de la denuncia presentada por la actriz por "lesiones leves", se dispuso un allanamiento en el domicilio del empresario Luis Cavanagh.
La orden fue firmada por el juez de Garantías N°7, Walter Saettone, a pedido de la fiscal María José Basiglio, quien lleva adelante la causa y lo investiga por violencia de género. El procedimiento se realizó en la vivienda ubicada en el Tortugas Country Club, lugar donde Gaetani declaró que habría ocurrido el episodio denunciado.
Durante el operativo, la Policía tenía como objetivo principal localizar una pistola calibre 9 milímetros registrada a nombre de Cavanagh. Según precisaron fuentes del caso, el arma se encuentra declarada legalmente y aclararon que "en ningún momento fue utilizada ni exhibida a la víctima, ni nada por el estilo". Finalmente, en el allanamiento se secuestró un cargador para pistola calibre 9 mm con municiones en su interior y una réplica, aunque no el arma en cuestión.
La medida judicial se tomó luego de que un informe del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal concluyera que Gaetani se encuentra en "alto riesgo", al considerar que su expareja presenta conductas “excesivamente celosas y controladoras”. Pese a esta evaluación, la actriz no solicitó medidas restrictivas cuando declaró ante la fiscal Basiglio.
En paralelo, Luis Cavanagh negó públicamente los hechos denunciados. En un audio que se filtró el pasado 6 de enero, el empresario sostuvo que la acusación es falsa y dio su propia versión de lo ocurrido. “Un bajón... Le corté y se fue. Después le quedaron unas cosas en la puerta, volvió, yo cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta diciendo que le faltaba no sé qué cosa”, se lo escucha decir.
En el mismo mensaje, difundido por LAM, aseguró que al abrirle la puerta ella intentó agredirlo: “Le abrí, me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado. La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave”.
Cavanagh también relató que Gaetani habría roto un vidrio para ingresar nuevamente a la vivienda y que luego llamó al 911. “Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”, afirmó.
Por último, cerró el audio anticipando que presentaría pruebas si la situación escalaba mediáticamente: “Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”.
