Allanan el domicilio del ex de Romina Gaetani en el marco de una investigación por un arma

En el mismo mensaje, difundido por LAM, aseguró que al abrirle la puerta ella intentó agredirlo: “Le abrí, me quiso pegar con una silla y después con otra, por suerte está todo grabado. La saqué, volví a cerrar y me fui a encerrar en mi cuarto con llave”.

Cavanagh también relató que Gaetani habría roto un vidrio para ingresar nuevamente a la vivienda y que luego llamó al 911. “Ahí llamó al 911 y dijo que la había golpeado... Un delirio total, una hija de puta, no lo puedo creer”, afirmó.

Por último, cerró el audio anticipando que presentaría pruebas si la situación escalaba mediáticamente: “Después, si habla y dice algo, muestro los videos y listo. Se ve que yo le digo ‘pará, Romina, pará’, y me quiere pegar con la silla, me dice ‘te voy a pegar’. En eso me quedo tranquilo, pero bueno, me voy a comer un pi... de aquellos”.