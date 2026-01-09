Revelan las imágenes de Romina Gaetani pidiendo ayuda antes de denunciar a su expareja
El video muestra a la actriz en crisis de llanto frente al guardia de seguridad de Tortugas Country Club.
Mientras avanza la investigación por la denuncia que Romina Gaetani formuló contra su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, salieron a la luz imágenes de una cámara de seguridad del country Tortuguitas, ubicado en el partido bonaerense de Pilar, donde residía la actriz.
Al aire de DDM (América) se difundieron estas capturas que ya forman parte del expediente judicial. Las mismas detallan el momento en el que la artista pide auxilio a dos guardias de seguridad del lugar.
Visiblemente temblando, la actriz se bajó de su auto, llorando y en estado de crisis, pidiendo auxilio por una agresión sufrida en una discusión con su entonces pareja.
Según el acta policial leída al aire por Martín Candalaft, el conflicto se desató la noche del 28 de diciembre cuando Cavanagh revisó el teléfono de Gaetani y halló “mensajes viejos”, lo que provocó un reclamo que escaló en violencia física y verbal. La actriz describió cómo fue “zamarreada” y golpeada hasta que logró escapar de la vivienda, se subió al auto y condujo hasta el acceso al country, donde solicitó asistencia médica y policial.
Un guardia de seguridad relató que la encontró “temblando y llorando” y advirtió que Gaetani estaba en estado de shock, con gritos y nerviosismo tras el ataque. De inmediato, se comunicó al 911 y también llegó una ambulancia del SAME, que la trasladó al Hospital Central de Pilar, acompañada por una amiga y testigo del hecho.
Cada imagen podría sumar peso probatorio dentro de la causa y reforzar el relato de la actriz sobre lo ocurrido, debido a que este material contradice la versión brindada por el acusado.
El expediente detalla que la actriz presentó “escoriaciones en dorsal izquierdo, antebrazo derecho, cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha”. El diagnóstico médico confirmó lesiones leves agravadas por el vínculo, y se inició una causa por violencia de género bajo la supervisión de la UFI especializada de Pilar.
Los documentos también revelan que Gaetani aún dudó al inicio de solicitar una medida cautelar, pero finalmente presentó la denuncia formal. Ahora, su abogado trabaja en solicitar la detención de Cavanagh. La carátula de “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género” y la activación del protocolo de género en el country demuestran la gravedad del caso.
Según los primeros trascendidos, Gaetani fue contenida por su abogada y su círculo cercano luego del episodio. La amiga que la acompañó en la ambulancia también declaró en el expediente, aportando claridad a los hechos y reforzando la veracidad del relato.
Las impactantes imágenes del momento en que Gaetani, entre sollozos, pide ayuda a un guardia, reflejan la desesperación de una mujer bajo violencia. Este episodio, ahora en manos de la Justicia, amenaza con reconfigurar no sólo la vida de la actriz, sino también la exposición mediática asociada a las figuras del espectáculo en situaciones de violencia de género.
