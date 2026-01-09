Revelan las imágenes de Romina Gaetani pidiendo ayuda antes de denunciar a su expareja

gaetani camara de seguridad

Cada imagen podría sumar peso probatorio dentro de la causa y reforzar el relato de la actriz sobre lo ocurrido, debido a que este material contradice la versión brindada por el acusado.

El expediente detalla que la actriz presentó “escoriaciones en dorsal izquierdo, antebrazo derecho, cadera, hematoma en pierna izquierda y corte en pierna derecha”. El diagnóstico médico confirmó lesiones leves agravadas por el vínculo, y se inició una causa por violencia de género bajo la supervisión de la UFI especializada de Pilar.

Los documentos también revelan que Gaetani aún dudó al inicio de solicitar una medida cautelar, pero finalmente presentó la denuncia formal. Ahora, su abogado trabaja en solicitar la detención de Cavanagh. La carátula de “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género” y la activación del protocolo de género en el country demuestran la gravedad del caso.

Según los primeros trascendidos, Gaetani fue contenida por su abogada y su círculo cercano luego del episodio. La amiga que la acompañó en la ambulancia también declaró en el expediente, aportando claridad a los hechos y reforzando la veracidad del relato.

Las impactantes imágenes del momento en que Gaetani, entre sollozos, pide ayuda a un guardia, reflejan la desesperación de una mujer bajo violencia. Este episodio, ahora en manos de la Justicia, amenaza con reconfigurar no sólo la vida de la actriz, sino también la exposición mediática asociada a las figuras del espectáculo en situaciones de violencia de género.