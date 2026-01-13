El fuerte relato de Romina Gaetani luego de su denuncia contra su expareja: "Cuando la violencia..."

También se refirió a la elección del repertorio que interpretó esa noche y aclaró: “Eran dos canciones que estaban pautadas una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras. La Bomba de tiempo fue la que la que eligió los temas”.

Más adelante, Gaetani dejó una reflexión sobre las situaciones de violencia que atraviesan muchas mujeres: “Lo que una siempre escucha de otras víctimas de violencia… cuando la violencia llega a lo físico no podés hablar. Siempre entendés a las víctimas de violencia porque todas de alguna manera pasamos más o menos por algún tipo de violencia”.

Finalmente, contó que ya cumplió con todos los requerimientos judiciales: “Después del show hice la pericia psiquiátrica con las psicólogas de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que hacer la Justicia, en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra, ¿viste? Así que eso es muy importante”.