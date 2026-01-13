El fuerte relato de Romina Gaetani luego de su denuncia contra su expareja: "Cuando la violencia..."
La actriz se expresó este martes en Intrusos (América) luego de presentar y hacer pública una denuncia Luis Cavanagh por violencia de género.
Romina Gaetani volvió a mostrarse en público este martes en Intrusos (América), a pocos días de haber denunciado por violencia de género a su expareja, Luis Cavanagh. La actriz habló con visible emoción y expuso parte del complejo momento personal que atraviesa.
“Todavía no puedo hablar”, expresó en primer lugar ante las cámaras, dando a entender que aún le resulta difícil procesar todo lo sucedido.
En ese contexto, explicó que desde hace tiempo cuenta con un botón perimetral, aunque la situación se agravó por el accionar de una mujer que la sigue desde hace más de un año: “Yo ya tengo un botón perimetral hace un par de meses, pero hace un año una fanática me viene persiguiendo a todos los lados que voy, y las últimas veces -ya con el botón antipánico- restringe la perimetral”.
Luego recordó un momento de mucha tensión que vivió minutos antes de subir al escenario junto a La Bomba de Tiempo: “Minutos antes de subirme al escenario esta persona estaba y yo estaba en una disyuntiva de tocar el botón del antipánico porque cuando lo tocás tenés que seguir constantemente hablando con la policía hasta que la policía se acerque en el lugar, identifica satelitalmente dónde estás o como se llame, pero identifica dónde estás y tiene que entrar la policía. En el contexto del show en el que estaba, donde no sé qué capacidad era, 500, 700 personas, no lo sé, iba a ser un caos”.
Sobre ese episodio, agregó: “Esto iba a suceder una semana después, donde ya tuve un contacto… el que menos hubiese querido con la policía una semana antes”.
También se refirió a la elección del repertorio que interpretó esa noche y aclaró: “Eran dos canciones que estaban pautadas una semana antes que sucedieran los hechos que todavía no los puedo poner en palabras. La Bomba de tiempo fue la que la que eligió los temas”.
Más adelante, Gaetani dejó una reflexión sobre las situaciones de violencia que atraviesan muchas mujeres: “Lo que una siempre escucha de otras víctimas de violencia… cuando la violencia llega a lo físico no podés hablar. Siempre entendés a las víctimas de violencia porque todas de alguna manera pasamos más o menos por algún tipo de violencia”.
Finalmente, contó que ya cumplió con todos los requerimientos judiciales: “Después del show hice la pericia psiquiátrica con las psicólogas de la fiscalía. Hice todo lo que pidió que tenía que hacer la Justicia, en tiempo y en forma, día a día. La red existe, la red de mujeres que nunca sabés quién va a ser, te agarra, ¿viste? Así que eso es muy importante”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario