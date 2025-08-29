Sebastián Graviotto confirmó que es el padre del bebé que espera Juana Repetto
El ex Gran Hermano reveló cómo fue la situación tras la sorpresiva noticia del embarazo, ya que ellos actualmente se encuentran separados.
El viernes por la mañana, Juana Repetto encendió las redes sociales con un video divertido en el que insinuaba, sin vueltas, que estaba nuevamente embarazada. La noticia no tardó en generar revuelo, no solo por el impacto en sus seguidores, sino también porque llega poco después de la separación de Sebastián Graviotto, con quien comparte la crianza de su hijo Belisario.
El detalle fue resaltado por la propia actriz e influencer, que eligió ironizar en su anuncio. “La tenía guardadísima. Es la bomba del año”, lanzó Juana, fiel a su estilo descontracturado. Como era de esperarse, rápidamente se multiplicaron los mensajes de felicitación, entre ellos el de su madre, Reina Reech.
Sin embargo, la gran incógnita que comenzó a circular fue la identidad del padre del bebé, ya que Repetto no había blanqueado un nuevo vínculo sentimental tras la ruptura y, por su historia personal como madre soltera de Toribio, también existía la posibilidad de que la decisión hubiese sido en solitario.
En medio de la especulación, el nombre de Sebastián Graviotto se instaló con fuerza. La relación entre ambos, pese a la separación en abril, se mantenía cercana debido a la crianza de su hijo menor y había trascendido que habían compartido algunos encuentros. Para despejar cualquier duda, el ex participante de Gran Hermano salió a confirmar la noticia en diálogo con Teleshow.
Con un mensaje claro y celebratorio, señaló: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, acompañado de un emoji de corazón, dejando en claro que contaba también a la hija que tuvo en una relación anterior.
En su testimonio, explicó con naturalidad cómo sucedieron las cosas en estos meses de distancia: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Con esa frase, dejó en evidencia que, más allá de la separación, la llegada del nuevo bebé los encuentra unidos en un mismo objetivo.
Por último, el ex Gran Hermano aclaró en qué punto está hoy la relación con Juana Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. Una definición que grafica la dinámica que ambos vienen sosteniendo desde su ruptura en abril, marcada por el respeto y el esfuerzo conjunto por el bienestar de los hijos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario