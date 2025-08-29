Sebastián Graviotto confirmó que es el padre del bebé que espera Juana Repetto

Con un mensaje claro y celebratorio, señaló: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, acompañado de un emoji de corazón, dejando en claro que contaba también a la hija que tuvo en una relación anterior.

juana repetto

En su testimonio, explicó con naturalidad cómo sucedieron las cosas en estos meses de distancia: “No tengo mucho para contar: en estos 6 meses una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Con esa frase, dejó en evidencia que, más allá de la separación, la llegada del nuevo bebé los encuentra unidos en un mismo objetivo.

Por último, el ex Gran Hermano aclaró en qué punto está hoy la relación con Juana Repetto: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. Una definición que grafica la dinámica que ambos vienen sosteniendo desde su ruptura en abril, marcada por el respeto y el esfuerzo conjunto por el bienestar de los hijos.