Romina Uhrig se sumó a una plataforma para adultos: cuánto cuesta "conocer" su "otro lado”
La ex Gran Hermano usó sus redes sociales para publicitar su nueva cuenta, donde venderá contenido subido de tono.
En las últimas horas, Romina Uhrig sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que se suma a una plataforma para adultos, donde venderá contenido subido de tono.
A través de sus historias de Instagram, la ex Gran Hermano subió una foto donde se la podía ver muy producida. “No entres acá”, escribió en el enlace con el cual redirecciona a los usuarios a su perfil más íntimo.
El link te lleva a su perfil de Onlyfans y en su biografía, Romina escribió: “Ahora podrás conocer mi otro lado”. Según se puede ver, la ex funcionaria ya tiene dos publicaciones, a las que solo pueden acceder aquellos usuarios que hayan abonado la suscripción mensual de 20 dólares.
Sin embargo, esto parece que no fue muy bien recibido por el público, ya que dejaron algunos comentarios polémicos sobre esta decisión que tomó Romina. “Gramática by Nerea”, “Leyendo esa bio, me dan ganas de suscribirla en un colegio”, “Que aprenda a escribir primero… mira esa biografía. Dios mío…”, “Fondo de olla”, “¿Pero muestra algo?”, fueron algunos de los que más se repitieron.
El exnovio de Julieta Poggio rompió el silencio sobre su video con Romina Uhrig
El enfrentamiento mediático entre Julieta Poggio y Romina Uhrig, dos amigas y exparticipantes de Gran Hermano, sigue generando repercusiones, y quien decidió dar la cara en las últimas horas fue Lucca Bardelli, el joven que aparece en un video junto a la ex política y que además fue pareja de la actriz.
En medio del debate, Juan Etchegoyen compartió un extracto de la charla que mantuvo con Bardelli, en la que por primera vez se refirió a lo sucedido y dio su versión de los hechos. “Yo siento que es un tema de ellas, aunque yo estuve involucrado en el bardo. Yo con mi ex corté hace tres años y me parece como que no hice nada malo y no por justificarme estar en una fiesta y en un after”, comenzó explicando Lucca Bardelli, dejando en claro que, según su mirada, la polémica no debería recaer sobre él.
El joven continuó con su relato y enfatizó que no hubo intenciones ocultas: “Aparte no pasó nada con Romina más que salir de joda y Julieta está de novia con una de las personas que era mi mejor amigo. En ningún momento fue que me junté con Romina de mala leche”. Con esta declaración, Bardelli buscó despejar dudas sobre el contexto del video y reafirmó que su comportamiento fue inocuo.
Además, reflexionó sobre la reacción de su expareja y la situación con su novio actual: “Me parece muy bizarro que Julieta se enoje por esto estando de novia. Literalmente le debería chupar un huevo y me parece bizarro donde queda parado el novio con todo esto. Se pelea a muerte con Romina por algo de su ex, me pareció un montón”, agregó, en un descargo que evidencia su sorpresa ante la intensidad del conflicto.
El ex de Julieta también cuestionó los tiempos de las críticas y recordó la relación de la actriz posterior a su separación: “Me pareció todo muy mal planteado en general. Si me decís que pasó dos o tres semanas de la separación te entiendo pero pasaron tres años. Al mes de haber cortado conmigo, Julieta se puso de novia con mi mejor amigo”, puntualizó, reforzando que la situación no tenía implicancias negativas para él.
Para cerrar su postura, Bardelli sostuvo: “Entonces teniendo en cuenta todo esto que te digo no me parece grave lo que hice en ese video donde estaba Romina”, dejando claro que, desde su punto de vista, la polémica carece de fundamentos y que su accionar fue completamente inocente dentro del contexto.
