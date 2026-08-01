Rosalía disfrutó de una salida bien porteña antes de sus recitales: cena de bodegón y brindis
Rosalía mostró la cena que compartió con su equipo en Chacarita antes de sus shows, mientras sigue la repercusión por el video que generó críticas en Argentina.
Rosalía ya se encuentra en Buenos Aires para comenzar este sábado 1 de agosto la primera de las cuatro presentaciones que ofrecerá en el Movistar Arena. En la previa de su esperado reencuentro con el público argentino, la cantante española eligió mantener un perfil bajo tras la controversia que desató un video compartido en sus redes sociales y que la obligó a pedir disculpas públicamente.
Rosalía y una noche porteña en Chacarita
A través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 28 millones de seguidores, la artista de 33 años publicó una serie de imágenes de una salida junto a su equipo de trabajo. El grupo eligió cenar en Olla 7, el bodegón ubicado en Charlone 999, en el barrio porteño de Chacarita, donde aprovecharon la noche para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de la gira.
Aunque Rosalía no mostró los platos que compartieron durante la cena, sí dejó ver algunos detalles de la velada. En las fotografías se observan copas de vino tinto y una torta blanca decorada con mini alfajores de chocolate que el restaurante preparó especialmente para el festejo. Junto a una de las imágenes, la cantante escribió: “Feliz cumple, mi rey”.
Más allá del menú, hubo otro detalle que llamó su atención. El equipo del restaurante le acercó un cisne confeccionado con papel de aluminio, inspirado en el ave que forma parte del logo del local. Divertida, la artista no solo retrató el original obsequio, sino que también posó con él sobre la cabeza en una de las postales que luego compartió con sus seguidores.
Expectativa por una posible colaboración de Rosalía con Bizarrap
La intérprete arribó a la Argentina durante la madrugada del jueves, alrededor de las 2.15, a través de FBO Ezeiza, el sector destinado a vuelos privados, en medio de un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde entonces buscó resguardarse para descansar después de sus presentaciones en Chile, aunque distintos movimientos despertaron especulaciones sobre un posible proyecto musical junto a Bizarrap.
Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de que Rosalía publicara una imagen luciendo un rosario alrededor del cuello. Horas más tarde, el productor argentino compartió desde Buenos Aires una fotografía de un micrófono con dos rosarios colgados, un detalle que muchos interpretaron como un guiño a la estética religiosa de Lux, el álbum que la española promociona actualmente. Si bien ninguno de los dos confirmó una colaboración, los rumores no tardaron en multiplicarse.
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