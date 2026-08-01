Rosalía disfrutó de una salida bien porteña antes de sus recitales: cena de bodegón y brindis

Rosalía y una noche porteña en Chacarita

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 28 millones de seguidores, la artista de 33 años publicó una serie de imágenes de una salida junto a su equipo de trabajo. El grupo eligió cenar en Olla 7, el bodegón ubicado en Charlone 999, en el barrio porteño de Chacarita, donde aprovecharon la noche para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de la gira.