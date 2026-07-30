Sin fans cerca, Rosalía llegó al país tras la polémica por el posteo contra la Argentina

Bajo un marcado hermetismo y en un vuelo privado procedente de Chile, Rosalía desembarcó en Buenos Aires acompañada por la modelo Loli Bahía, su pareja actual y compañera durante la gira de presentación de su álbum Lux. Su arribo se da en un clima tenso, salpicado por la polvareda digital que levantó al replicar un mensaje de Mia Khalifa, quien festejó el título de España con una provocación directa hacia la Selección Argentina.