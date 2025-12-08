Rosalía vivió un momento insólito durante una entrevista: tuvo que salir corriendo

En las últimas horas, la artista compartió con sus seguidores un video que la muestra subiendo el Obelisco hasta su parte más alta, desde donde se puede apreciar perfectamente la Capital Federal. "Voy a subir, vamos, tengo que llegar antes que se haya hecho de noche", indicó, tras asegurar que se encontraba cansada luego de subir los primeros cinco pisos.

Con algunas pausas en la subida, la española no demoró en llegar a la cima haciendo uso de las escaleras y rechazando hacerlo por el ascensor. Una vez en lo más alto, Rosalía se mostró aliviada y bromeó a parte de su equipo por utilizar el elevador: "Traidor".

"Hemos llegao'", dijo con su habitual tono y sonriendo a la cámara. "Wow, mira, Evita Perón", manifestó al ver la figura de la "abanderada de los humildes" en uno de los edificios del Gobierno. Tras mostrar la vista privilegiada que tiene el monumento, la cantante concluyó: "Eso sí: una vez y ya no más", asegurando que no es una aventura que volvería a elegir.

rosalía obelisco