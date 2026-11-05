Ron Wood visitó el programa de Mario Pergolini y habló de su amor por Argentina

En esa misma línea, el músico compartió un mensaje inspirador tras revelar que venció a la enfermedad en dos oportunidades: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza a las personas que sufren. Sobreviví al cáncer dos veces: uno de pulmón en 2017 y después a uno de células pequeñas en 2020″. Luego, embargado por la alegría, dio a conocer la feliz novedad que le comunicaron los médicos: “Hace un par de meses me dijeron que estoy de alta, que no tengo cáncer y que no me quieren ver más”.

Hacia el tramo final del reportaje, Pergolini elogió "Foreign Tongues", el álbum de estudio que la mítica banda británica lanzó en 2026, y le consultó sobre la posibilidad de realizar un tour mundial para presentarlo. El violerista no ocultó sus ganas de salir a la carretera pero detalló el motivo que frena el proyecto: “Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. Él está un poco apático, no quiere hacer giras por ahora”.

Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la pausa de sus compañeros de banda, el icónico artista tomó la determinación de emprender sus propios conciertos para repasar su recorrido por agrupaciones históricas como "The Birds", "The Creation", "Jeff Beck Group", "Faces" y "The Rolling Stones". “Dije ‘no me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar’”, aseveró sobre su inquietud sobre las tablas.

Finalmente, cerró la entrevista revelando el valioso respaldo que le brindó un histórico colega y amigo: “Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía: ‘Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo. Estoy contento de que estés saliendo a tocar, estés saliendo de gira, y todo el mundo diga que está disfrutando lo que estás haciendo’. Eso fue realmente un gran cumplido”.