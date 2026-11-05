Ron Wood visitó el programa de Mario Pergolini y habló de su amor por Argentina
El guitarrista de Rolling Stones visitó a Mario Pergolini y habló de su carrera, además de entusiasmarse con cada nueva propuesta del conductor.
La pantalla chica vivió una noche histórica este miércoles con la presencia estelar de Ron Wood, quien asistió como el gran invitado a "Otro día perdido", el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece. Durante una charla profunda y descontracturada, el legendario guitarrista de "The Rolling Stones" desplegó todo su carisma, regaló improvisaciones musicales en vivo y repasó tanto sus momentos más personales como las anécdotas que lo unen a la cultura argentina.
Apenas comenzó la entrevista, el músico británico expresó su alegría por pisar suelo porteño y manifestó: “Extrañé Argentina, es genial estar de regreso”. Inmediatamente después, el artista avivó el entusiasmo de los presentes en el estudio y exclamó convencido: “Son el mejor público del mundo”.
El programa alcanzó picos de emoción cuando Wood sacó una armónica de su bolsillo para sorprender a la audiencia con un solo improvisado. La fiesta continuó a pedido de la panelista Evelyn Botto, momento en que el músico tomó una guitarra para zapar el clásico cántico "olé olé olé" junto a "Niño Monja", la banda estable del envío.
En medio del clima festivo, el guitarrista recordó con una sonrisa su estrecho lazo con el astro del fútbol: “Con Diego Maradona tuvimos varias noches juntos y después nos olvidábamos de todo lo que había pasado”.
Más allá del tono distendido, la conversación viró hacia pasajes de profunda intimidad donde el artista de 79 años repasó sus batallas de salud y el acompañamiento familiar desde sus comienzos. “Mis padres me alentaron siempre. Querían que fuera artista y sentían orgullo por mí”, rememoró con gratitud. Sobre su presente de plenitud y su decisión de cambiar de hábitos, reflexionó: “Hace 16 años que estoy limpio. Lo fumé todo, tengo la suerte de estar vivo”.
En esa misma línea, el músico compartió un mensaje inspirador tras revelar que venció a la enfermedad en dos oportunidades: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza a las personas que sufren. Sobreviví al cáncer dos veces: uno de pulmón en 2017 y después a uno de células pequeñas en 2020″. Luego, embargado por la alegría, dio a conocer la feliz novedad que le comunicaron los médicos: “Hace un par de meses me dijeron que estoy de alta, que no tengo cáncer y que no me quieren ver más”.
Hacia el tramo final del reportaje, Pergolini elogió "Foreign Tongues", el álbum de estudio que la mítica banda británica lanzó en 2026, y le consultó sobre la posibilidad de realizar un tour mundial para presentarlo. El violerista no ocultó sus ganas de salir a la carretera pero detalló el motivo que frena el proyecto: “Mick y yo ya estuvimos juntándonos. Estamos esperando que Keith diga qué quiere hacer él con su futuro. Él está un poco apático, no quiere hacer giras por ahora”.
Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la pausa de sus compañeros de banda, el icónico artista tomó la determinación de emprender sus propios conciertos para repasar su recorrido por agrupaciones históricas como "The Birds", "The Creation", "Jeff Beck Group", "Faces" y "The Rolling Stones". “Dije ‘no me voy a sentar a esperar, voy a salir y tocar’”, aseveró sobre su inquietud sobre las tablas.
Finalmente, cerró la entrevista revelando el valioso respaldo que le brindó un histórico colega y amigo: “Tenía un mensaje de Rod Stewart en mi teléfono que decía: ‘Ronnie, estoy tan orgulloso de vos, viejo amigo. Estoy contento de que estés saliendo a tocar, estés saliendo de gira, y todo el mundo diga que está disfrutando lo que estás haciendo’. Eso fue realmente un gran cumplido”.
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