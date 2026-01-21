Leticia Siciliani defendió a Griselda tras los dichos de Sabrina Rojas: "Es como si se metieran conmigo"

Las declaraciones de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani

Sabrina Rojas Griselda Siciliani.jpg

Las declaraciones de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani volvieron a instalar el tema en la agenda mediática y reavivaron la tensión con Luciano Castro. Al frente de Sálvese quien pueda (América TV), en reemplazo de Yanina Latorre, la conductora decidió referirse al asunto y cuestionó el modo en que la actriz expuso su vínculo con el actor y el mensaje que transmitió públicamente.

El eje del conflicto se intensificó luego de que Siciliani confirmara ante las cámaras su relación con Castro: “Con Luciano estamos en pareja”. Esa frase se dio en un contexto atravesado por la difusión de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con Sarah Borrell, una joven a la que conoció en Madrid. Frente a esa situación, Griselda marcó un límite: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”.

Desde el programa, Rojas puso en duda esa postura y señaló inconsistencias entre el discurso y las apariciones públicas de la actriz: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.

Embed - GRISELDA SICILIANI ROMPIÓ EL SILENCIO: "Con Luciano estamos en pareja"

En su análisis, la conductora apeló a una recordada frase de Mirtha Legrand para reforzar su mirada crítica: “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”. A partir de esa comparación, sostuvo que el relato de Siciliani no aportaba nada nuevo. El punto más contundente llegó cuando se refirió al nivel de exposición: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, aclarando que no se refería a Castro.

Rojas también cuestionó el conocimiento real que Siciliani tendría sobre el actor: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.

Según su análisis, la actriz habría subestimado las consecuencias de sus dichos y ahora buscaría bajar el perfil: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando”. Y sumó, con ironía: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.

Antes de cerrar, Sabrina dejó una reflexión final sobre los códigos dentro del ambiente artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.