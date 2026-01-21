Leticia Siciliani defendió a Griselda tras los dichos de Sabrina Rojas: "Es como si se metieran conmigo"
Luego de confirmarse la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, la actriz salió a respaldarla y le contestó a la conductora de América.
La reciente confirmación de la ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a poner el foco sobre la vida privada de la actriz y generó múltiples repercusiones mediáticas. En ese contexto, Leticia Siciliani decidió salir a bancar públicamente a su hermana y se refirió a las críticas que surgieron en torno a la situación, en diálogo con Intrusos.
Durante la charla, el cronista le consultó cómo vivía la exposición que atravesaba Griselda. Con franqueza, Leticia explicó: "Me da fiaca que estén pasando por esto, pero no me pasó a mí. Más allá de sentirme mal si llego a ver mal a ella, después con ustedes todo bien, entiendo también que es su trabajo, y también uno tiene la opción de no decir nada".
Más adelante, profundizó su postura respecto al silencio que eligió mantener su hermana en este momento: "Pienso que se habló demasiado y que está perfecto que elija en este momento no hablar, no tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada, nunca lo hizo. Eligió hablar en un momento y me pareció espectacular. La recontra admiro por eso, ahora elige no hablar y me parece super válido también".
En otro tramo de la entrevista, el notero le mencionó los dichos de Sabrina Rojas, quien había opinado en su programa que Griselda no conocería en profundidad a Luciano Castro. Frente a ese comentario, Leticia fue tajante: "No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana o que diga algo que no es, que invente, que mienta, o que diga cosas que no me gusten... es como si se metieran conmigo, así que a mí también me hace mal y no me gusta".
Para cerrar, la actriz reforzó su postura y dejó en claro hasta dónde llega su límite cuando se trata de su familia: "A mí me da bronca, te repito, y lo dije, se lo dije a todos, que cualquier persona hable mal de ella o de cualquiera de mis hermanos o de cualquier persona que quiero".
Las declaraciones de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani
Las declaraciones de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani volvieron a instalar el tema en la agenda mediática y reavivaron la tensión con Luciano Castro. Al frente de Sálvese quien pueda (América TV), en reemplazo de Yanina Latorre, la conductora decidió referirse al asunto y cuestionó el modo en que la actriz expuso su vínculo con el actor y el mensaje que transmitió públicamente.
El eje del conflicto se intensificó luego de que Siciliani confirmara ante las cámaras su relación con Castro: “Con Luciano estamos en pareja”. Esa frase se dio en un contexto atravesado por la difusión de audios y mensajes que el actor habría intercambiado con Sarah Borrell, una joven a la que conoció en Madrid. Frente a esa situación, Griselda marcó un límite: “No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”.
Desde el programa, Rojas puso en duda esa postura y señaló inconsistencias entre el discurso y las apariciones públicas de la actriz: “Cuando ella sale con Moria tan suelta de cuerpo, donde da este discurso que parece de una mujer libre y empoderada, y después todo se le dio vuelta y la empezaron a criticar y empezó a hacer memes, porque en realidad el discurso que estaba haciendo era bastante arcaico”.
En su análisis, la conductora apeló a una recordada frase de Mirtha Legrand para reforzar su mirada crítica: “Se me vino a la mente en su momento Mirtha Legrand hablando de Tinayre diciendo ‘Bueno, sí, es infiel, pero siempre vuelve al mismo lugar’”. A partir de esa comparación, sostuvo que el relato de Siciliani no aportaba nada nuevo. El punto más contundente llegó cuando se refirió al nivel de exposición: “En el momento que vos estás sentado en un programa de radio o streaming contando que fuiste amante durante seis y siete años. Más íntimo que eso al hablar de tu vida privada. La gente ni se imagina. En el ambiente, por supuesto que lo sabemos, pero eso es anecdótico”, aclarando que no se refería a Castro.
Rojas también cuestionó el conocimiento real que Siciliani tendría sobre el actor: “Ella dice ‘lo conozco al gordo hace 20 años’, pero ella en realidad no lo conoce. Ella conoce a un pibe que se cruzó circunstancialmente en la vida. No es lo mismo conocer a alguien desde hace 20 años que conocer de verdad a alguien”.
Según su análisis, la actriz habría subestimado las consecuencias de sus dichos y ahora buscaría bajar el perfil: “Yo creo que hoy ella se debe dar cuenta que se equivocó, que el que tenía que salir era él, que era un tema de él y no de ella. Yo entiendo que quiso descomprimir, por eso me parece que ella está en esta cosa de querer ser amable, pero no quiere seguir exponiéndose a que se siga hablando”. Y sumó, con ironía: “Después, sí hay una cosa de esto de la gente cool que dice: ‘Yo no hablo de mi vida privada’”.
Antes de cerrar, Sabrina dejó una reflexión final sobre los códigos dentro del ambiente artístico: “Bueno, cada uno con sus principios, ¿viste? Hay gente que considera que no es tener principios hablar de los demás y hay gente que considera que no es tener principios meterte con personas casadas constantemente”.
