Sabrina Rojas fue vista in fraganti cenando con un exfutbolista a la luz de las velas: de quién se trata
La actriz y conductora compartió una cena a solas con un ex futbolista, por lo que en Intrusos revelaron más detalles sobre lo que pasó entre ellos.
La vida sentimental de Sabrina Rojas vuelve a estar bajo la lupa de la opinión pública. Tras su separación del Tucu López y su histórica relación con Luciano Castro, padre de sus dos hijos, la conductora parece haber encontrado una nueva compañía que despierta suspiros y especulaciones. El foco de atención se posó sobre ella tras la filtración de una imagen capturada por la cuenta especializada en espectáculos Gossipeame, donde se la ve compartiendo una cena íntima con el exfutbolista José Pepe Chatruc.
La fotografía, que rápidamente se volvió viral, muestra a ambos protagonistas en una mesa del restaurante Novecento, conversando a la luz de las velas. Esta imagen fue el puntapié inicial para que en el programa Intrusos (América TV), la periodista Paula Varela profundizara en los pormenores de este vínculo incipiente. Según la panelista, la relación entre la actriz y el ex deportista ha trascendido el ámbito grupal para convertirse en algo más personal, aunque por el momento prefieren evitar las etiquetas formales.
El origen de este acercamiento parece hallarse en un ámbito deportivo y social compartido. Varela precisó que ambos integran un mismo círculo de amigos que suele frecuentar un complejo de paddle de propiedad del exfutbolista.
"Ellos comparten un grupo juntos, él se puso un paddle y se juntan ahí entre todos. El fin de semana hubo un festival de cumbia y estuvieron ahí juntos también", detalló la periodista, subrayando que la química entre ellos es evidente y que ya han comenzado a compartir momentos a solas, más allá de las reuniones multitudinarias.
Sin embargo, desde el entorno cercano a Rojas, el tono es más cauteloso. Natalie Weber, amiga personal de Sabrina, intervino para poner paños fríos a la situación: "Es apresurado hablar de un romance. Es un grupo que hay muchos separados y los ojos están puestos siempre en ellos, son los dos que no tienen pareja y tienen muy buena onda". A pesar de esta prudencia, Varela insistió en que la atracción es mutua y que, por sus personalidades, ambos encajan a la perfección en esta etapa de sus vidas.
Por el lado del ex jugador de Racing, su camino hacia la soltería comenzó hace un tiempo, luego de su separación de Agustina Cilano, con quien tuvo a su tercer hijo, Silvestre, nacido en el año 2020. En aquel proceso de cambios personales, Chatruc compartió una reflexión que hoy cobra relevancia ante su presente junto a la conductora: "La vida nos enseña con todas las cosas que pasan que hay que disfrutarla, vivirla a pleno y tratar de no lastimar a nadie".
Esta filosofía de disfrutar el momento parece ser el motor que guía su relación actual con Rojas. Según lo expuesto en la pantalla de América, el vínculo se encuentra en una etapa de descubrimiento y disfrute genuino. "Se gustan mucho, se están conociendo y ya lo han contado. Se están cortando más allá del grupo. Conociendo a los dos por separado me parece que matchean bien", concluyó Varela, dejando la puerta abierta a que este encuentro casual en un restaurante sea el primer capítulo oficial de una nueva historia de amor en la farándula argentina.
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