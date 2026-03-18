Sabrina Rojas fue vista in fraganti cenando con un exfutbolista a la luz de las velas: de quién se trata

Por el lado del ex jugador de Racing, su camino hacia la soltería comenzó hace un tiempo, luego de su separación de Agustina Cilano, con quien tuvo a su tercer hijo, Silvestre, nacido en el año 2020. En aquel proceso de cambios personales, Chatruc compartió una reflexión que hoy cobra relevancia ante su presente junto a la conductora: "La vida nos enseña con todas las cosas que pasan que hay que disfrutarla, vivirla a pleno y tratar de no lastimar a nadie".

Esta filosofía de disfrutar el momento parece ser el motor que guía su relación actual con Rojas. Según lo expuesto en la pantalla de América, el vínculo se encuentra en una etapa de descubrimiento y disfrute genuino. "Se gustan mucho, se están conociendo y ya lo han contado. Se están cortando más allá del grupo. Conociendo a los dos por separado me parece que matchean bien", concluyó Varela, dejando la puerta abierta a que este encuentro casual en un restaurante sea el primer capítulo oficial de una nueva historia de amor en la farándula argentina.