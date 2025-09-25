Se conoció cómo robaron la caja fuerte de la casa de Pampita: el video

Así se robaron la caja fuerte de la casa de Pampita

En el programa Desayuno Americano, compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan en el auto la caja fuerte.

Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate, durante un largo rato. Cabe destacar, que entre lo que se llevaron estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que horas después pudo recuperar afortunadamente.