Pampita se mostró muy angustiada tras el robo a su casa: "Nunca pensé..."

En cuanto a una posible mudanza, la modelo y conductora respondió: "Mis hijos van al cole a dos cuadras, tenemos toda la vida organizada". También confirmó que el mayor, Bautista, es el más informado sobre el tema: "Los chicos están impresionados, pero estamos trabajando con los papás para que no tengan ningún tipo de miedo y se sientan seguros en su hogar".

Cayó la banda que entró a robar a la casa de Pampita

El periodista Mauro Szeta dio a conocer que la Policía de la Ciudad detuvo a ocho personas tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Congreso y La Boca.

Se trata de seis personas de nacionalidad chileno, un colombiano y un venezolano, que ya están en manos de la Justicia a la espera de ser indagados. Cabe señalar que, durante los registros, el personal policial secuestró "objetos denunciados como robados por Pampita", según indicó el comunicador.

El operativo fue ordenado por el fiscal a cargo de la investigación Eduardo Rosende. La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.

