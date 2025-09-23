Pampita se mostró muy angustiada tras el robo a su casa: "Nunca pensé..."
La conductora volvió a hablar de la terrible situación que le tocó atravesar y contó cómo lo están transitando sus hijos.
En los últimos días, ladrones ingresaron a la casa de Pampita en Barrio Parque y robaron varias cosas de valor. En el momento que ocurrió el hecho, la modelo se encontraba trabajando en el exterior por lo que no pasó a mayores.
Ya con las aguas un poco más tranquilas, Carolina habló de lo que sucedió en el programa A la Tarde (América). En principio, remarcó como "especial y necesaria" la compañía de su pareja Martín Pepa.
"Nunca pensé que podía pasarme algo así. Voy a tratar de pensar en eso y seguir confiando en todos los que están a mi alrededor. Que todos los que me rodean son buena gente", expresó sobre las versiones que aseguran que alguien de su entorno facilitó la información para que pudieran ingresar al domicilio.
Respecto al hallazgo de algunos objetos robados, Pampita explicó cómo se produjo la recuperación de los celulares: "Fue porque una persona encontró los teléfonos en un descampado cerca de mi casa".
Por otro lado, según informó Alejandro Pueblas en Sálvese quien pueda, el objetivo de los delincuentes no eran las cosas material, sino ir en busca de unos documentos. "Yo no tengo documentos de ningún tipo, nada raro. ¿Por qué dirían una cosa así?", dijo Carolina con contindencia.
En cuanto a una posible mudanza, la modelo y conductora respondió: "Mis hijos van al cole a dos cuadras, tenemos toda la vida organizada". También confirmó que el mayor, Bautista, es el más informado sobre el tema: "Los chicos están impresionados, pero estamos trabajando con los papás para que no tengan ningún tipo de miedo y se sientan seguros en su hogar".
Cayó la banda que entró a robar a la casa de Pampita
El periodista Mauro Szeta dio a conocer que la Policía de la Ciudad detuvo a ocho personas tras una serie de allanamientos en los barrios porteños de Congreso y La Boca.
Se trata de seis personas de nacionalidad chileno, un colombiano y un venezolano, que ya están en manos de la Justicia a la espera de ser indagados. Cabe señalar que, durante los registros, el personal policial secuestró "objetos denunciados como robados por Pampita", según indicó el comunicador.
El operativo fue ordenado por el fiscal a cargo de la investigación Eduardo Rosende. La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario