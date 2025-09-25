Roberto García Moritán negó estar vinculado al robo en la casa de Pampita: "En esa caja fuerte había..."

Por su parte, Pampita ha sido muy discreta con la prensa y ha evitado dar detalles sobre la investigación. "No puedo dar datos de nada y me pidieron por favor que no dé. Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos", remarcó.

Así se robaron la caja fuerte de la casa de Pampita

En el programa Desayuno Americano, compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan en el auto la caja fuerte.

Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate, durante un largo rato. Cabe destacar, que entre lo que se llevaron estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que horas después pudo recuperar afortunadamente.