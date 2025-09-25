Roberto García Moritán negó estar vinculado al robo en la casa de Pampita: "En esa caja fuerte había..."
El empresario se refirió al robo que sufrió su ex y a los rumores que lo relacionan con el caso. Qué dijo, en la nota.
Roberto García Moritán se refirió en Intrusos al robo que sufrió Pampita en su domicilio mientras estaba de viaje por trabajo en España. El exmarido de la modelo mostró preocupación y expresó su apoyo a la madre de su hija.
“Fue muy violento porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro ochenta”, relató Moritán durante el programa de América.
El empresario también destacó su preocupación por la seguridad de los menores: “Estoy muy preocupado por los chicos, pero fue una desgracia con suerte porque no pasó nada. A estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa y de la ciudad funcionaban”.
“Se habló de unos papeles, unos documentos que habrían tuyos en la caja fuerte, ¿eso es así?”, preguntó el movilero, a lo que el empresario respondió: “Es totalmente falso, no había nada mío en esa caja fuerte más que el pasaporte de Ana y su partida de nacimiento. La operación política está en su constante ánimo de lastimar".
Por su parte, Pampita ha sido muy discreta con la prensa y ha evitado dar detalles sobre la investigación. "No puedo dar datos de nada y me pidieron por favor que no dé. Está toda la información pero no la puedo dar porque puede jugar en contra si doy datos", remarcó.
Así se robaron la caja fuerte de la casa de Pampita
En el programa Desayuno Americano, compartieron las imágenes del momento en el que los ladrones salen de la vivienda de la modelo y cargan en el auto la caja fuerte.
Las imágenes dejaron a todos sorprendidos y fue motivo de debate, durante un largo rato. Cabe destacar, que entre lo que se llevaron estaban los celulares que contenían fotos y videos de su hija Blanca, que horas después pudo recuperar afortunadamente.
