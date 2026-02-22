Sale el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: ¿cuándo se casa con la China Suárez?

“Como no entraban en la división de bienes, no es que solo Icardi le debe alimentos, sino que también ella le debe a él la mitad de esos alquileres. Tal es así que la semana pasada hubo una mediación al respecto que se pasa para la semana que viene”, aseguró la panelista, dando cuenta de que las negociaciones siguen en curso.

Otro de los puntos sensibles del proceso tiene que ver con la cuota alimentaria y el régimen de visitas de las hijas que tienen en común. En ese sentido, Balbiani citó a la abogada Ana Rosenfeld, quien remarcó la importancia del bienestar de las menores: “Los alimentos de las menores son sagradas”. Además, señaló que así como existe la obligación de cumplir con la manutención, también está el derecho de ambos padres a mantener el vínculo con sus hijas.

Mientras avanza el proceso judicial en Italia, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando episodios legales y mediáticos, con definiciones que podrían llegar en cuestión de semanas.