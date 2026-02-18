Guido Icardi rompió el silencio y habló de Mauro, Wanda Nara y la China Suárez: “Nunca lo vi tan enamorado”
El hermano del delantero del Galatasaray opinó sobre los conflictos mediáticos, la personalidad del futbolista y las tensiones familiares.
En medio de un nuevo capítulo del escándalo mediático que rodea a Mauro Icardi, su hermano Guido decidió hablar públicamente y compartir su mirada sobre las polémicas que involucran al futbolista, a Wanda Nara y a China Suárez. Lo hizo durante una entrevista en el programa Intrusos, donde dejó varias definiciones sobre la vida personal del delantero y las internas familiares.
Durante la charla, Guido describió el temperamento de su hermano y explicó cómo es puertas adentro. “Tiene un carácter muy fuerte, que cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Siempre fue muy obsesivo”, afirmó, y aclaró que no toma partido en la disputa mediática entre las dos mujeres.
En ese sentido, también opinó sobre la influencia de Wanda en la vida del futbolista y descartó que haya sido determinante en su forma de actuar. “Yo creo que Wanda no lo cambió. Que cualquiera al alcanzar la fama o el éxito se muestra como es. Él es como lo ven, con sus respuestas picantes, puestas en escena”, sostuvo.
Al referirse al vínculo actual entre Mauro y la China Suárez, el hermano del jugador relativizó las versiones que hablan de una revancha sentimental. “No creo que con la China Suárez se esté vengando de Wanda. Me parece que su pareja con Wanda se fue desgastando”, expresó.
La entrevista también tuvo momentos distendidos. Guido bromeó sobre el supuesto parecido físico entre su hermano y el actor Johnny Depp y lanzó entre risas: “por lo pirata”. Sin embargo, cuando el conductor Rodrigo Lussich le consultó si Mauro había sido infiel en más ocasiones que el recordado episodio ocurrido en París, evitó profundizar: “Ahí ya no me meto”.
Más allá de las polémicas, Guido sorprendió al recordar cómo vivió la relación amorosa entre el futbolista y Wanda. “Para mí la amaba, nunca lo vi tan enamorado”, aseguró.
Por último, se mostró molesto con la popularización del término “icardeada”, utilizado para describir traiciones amorosas, y defendió el apellido familiar. “El apellido es por mi viejo, Juan Carlos, mi hermano lo llevó a lo más alto. Nunca le saqué la novia a un amigo. Eso no viene en los genes”, concluyó.
