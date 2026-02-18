Guido Icardi rompió el silencio y habló de Mauro, Wanda Nara y la China Suárez: “Nunca lo vi tan enamorado”

Más allá de las polémicas, Guido sorprendió al recordar cómo vivió la relación amorosa entre el futbolista y Wanda. “Para mí la amaba, nunca lo vi tan enamorado”, aseguró.

Por último, se mostró molesto con la popularización del término “icardeada”, utilizado para describir traiciones amorosas, y defendió el apellido familiar. “El apellido es por mi viejo, Juan Carlos, mi hermano lo llevó a lo más alto. Nunca le saqué la novia a un amigo. Eso no viene en los genes”, concluyó.