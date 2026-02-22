Cómo fue la fiesta de fin de Masterchef Celebrity: y qué dijo Wanda sobre un nuevo ciclo
Terminaron las grabaciones y sus participantes festejaron a lo grande. ¿Habrá nueva temporada?
Durante los últimos meses Wanda Nara lideró un programa que reunió a una gran cantidad de figuras. En las últimas horas finalizaron las grabaciones de esta temporada y para celebrar el éxito y el trabajo realizado, el viernes por la noche disfrutaron de una gran fiesta.
A través de las redes sociales se pudo ver que asistieron muchos de los participantes de esta temporada, así como también la conductora y las figuras del jurado. Todos juntos disfrutaron de una noche a puro baile, celebración y reencuentro entre los que trabajaron en este exitoso proyecto.
En un momento, cuando estaba sonando el tema “Bad Bitch” de Wanda, ella decidió subir a una tarima y compartir unas palabras con todos los presentes en la fiesta: “Con algunos nos conocemos de otra edición y fui muy feliz de volver a compartir con ustedes este año increíble de trabajo”.
“La verdad que sin todos ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año. Son compañeros increíbles, los amo y ojalá que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer una nueva temporada de Masterchef”, expresó la conductora de Masterchef Celebrity.
Para cerrar, Wanda comentó: “Que la pasen lindo, porque todos laburamos un montón para hacer un gran programa y es mérito de cada uno de ustedes. Gracias, la verdad que estoy muy bien acompañada, cada uno de ustedes son personas imprescindibles para poder lograr lo que hicimos”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario