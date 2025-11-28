Salió el tráiler de la serie protagonizada por exparticipantes de Gran Hermano y llovieron las críticas
“El Hotel de los Secretos en Navidad” llega en formato vertical pensado para el celular y desató una ola de diversas reacciones en las redes sociales.
En medio de la creciente búsqueda de contenidos pensados para el consumo móvil, llega una propuesta que rompe con el formato tradicional: el tráiler de El Hotel de los Secretos en Navidad, una ficción diseñada desde cero para ser vista en vertical y directamente desde el celular.
El proyecto, que acaba de finalizar la grabación de sus 40 episodios de un minuto y medio, lleva guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara, y reúne como protagonistas a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, todos exparticipantes de Gran Hermano.
Los primeros cinco capítulos estarán disponibles desde el 9 de diciembre, marcando el inicio de una serie que combina perfiles mediáticos en crecimiento con figuras que se destacaron en distintas ediciones del reality: Ginocchio, ganador de 2022; Algorta, coronado en 2025; y las modelos Tito y Pereyra.
Para la autora, este tipo de formato abre una puerta distinta dentro del mercado audiovisual porque “es lo que se está usando en el mundo”.
Las series verticales —cuyo origen se remonta a China, cuando comenzaron a circular relatos caseros grabados especialmente para TikTok— se transformaron en un fenómeno internacional gracias a su velocidad de producción y a su enorme capacidad de viralización. Se estima que hoy mueven una industria multimillonaria, algo que el productor francotaiwanés Vincent Wang resume de manera tajante: “En 30 días podemos montar una serie. Hollywood tarda dos años. ¿Quién representa el futuro?”
En lo que respecta a El Hotel de los Secretos en Navidad, la trama se construye alrededor de tensiones afectivas y revelaciones inesperadas durante un fin de semana navideño. Con el correr de los episodios, los protagonistas deben enfrentar verdades que ponen en jaque sus vínculos, definiendo el tono emocional que atraviesa toda la historia.
El tráiler de "El Hotel de los Secretos" genera polémica en redes
TheEleventHub lanzó el primer tráiler de El Hotel De Los Secretos, protagonizada por Tato, Luz, Martina y Marcos Ginocchio. A pocos días del estreno fijado para el 9 de diciembre, la publicación no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron sin filtro su opinión sobre la producción.
Entre los comentarios que circularon, varios apuntaron directamente a la calidad del avance y a las actuaciones. Algunos usuarios escribieron: “Talento salió del chat”, “Marlon Brando revolcándose en su tumba”, “La animación de los textos ya dice la calidad de la producción” y “Uff, ¿en pornhub lo pasan?”.
Otros fueron aún más duros: “Lo mal que actúan”, “Quien iba a decir que iba a tener más chispa lo de Martiago que lo de las marlocas”, “Una pared tiene más gracia y carisma que estos cuatro” y “Es como White Lotus pero con nada de presupuesto y malos actores. Qué idea tan buena (nunca nadie dijo)”.
