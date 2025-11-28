Salió el tráiler de la serie protagonizada por exparticipantes de Gran Hermano y llovieron las críticas

En lo que respecta a El Hotel de los Secretos en Navidad, la trama se construye alrededor de tensiones afectivas y revelaciones inesperadas durante un fin de semana navideño. Con el correr de los episodios, los protagonistas deben enfrentar verdades que ponen en jaque sus vínculos, definiendo el tono emocional que atraviesa toda la historia.

El tráiler de "El Hotel de los Secretos" genera polémica en redes

TheEleventHub lanzó el primer tráiler de El Hotel De Los Secretos, protagonizada por Tato, Luz, Martina y Marcos Ginocchio. A pocos días del estreno fijado para el 9 de diciembre, la publicación no tardó en desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron sin filtro su opinión sobre la producción.

Entre los comentarios que circularon, varios apuntaron directamente a la calidad del avance y a las actuaciones. Algunos usuarios escribieron: “Talento salió del chat”, “Marlon Brando revolcándose en su tumba”, “La animación de los textos ya dice la calidad de la producción” y “Uff, ¿en pornhub lo pasan?”.

Otros fueron aún más duros: “Lo mal que actúan”, “Quien iba a decir que iba a tener más chispa lo de Martiago que lo de las marlocas”, “Una pared tiene más gracia y carisma que estos cuatro” y “Es como White Lotus pero con nada de presupuesto y malos actores. Qué idea tan buena (nunca nadie dijo)”.

Una pared tiene más gracia y carisma que estos cuatros — Gonzalo (@gonzalosotelook) November 28, 2025