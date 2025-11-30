Adriana Salgueiro se quebró al hablar de las amenazas de muerte que recibió: "En manos de Dios y la Justicia"

Embed - Salgueiro se largó a llorar al mostrar el botón antipánico que usa por amenazas de muerte

“Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa”, explicó mostrando que tiene pruebas.

Cuando Mirtha le preguntó si había visto a los acosadores personalmente, Salgueiro confirmó: “Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también.”

En cuanto a la persona que realizó las amenazas, dijo: “Está identificada la persona que hizo las amenazas, que es una mujer. Está con nombre, sabemos el nombre, el apellido, dónde vive, el documento, pero la justicia trabaja de maneras diferentes”.

Sobre el origen de las amenazas, Salgueiro se mostró completamente desconcertada: “No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé, no lo sé.”

“Si fuera por lo que yo siento, me encierro en mi casa con llave y no salgo más. Pero digo: ‘Bueno, hay que seguir adelante y confiar’. Yo estoy en manos de Dios y de la justicia", cerró conmocionada.