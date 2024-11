Salió a la luz cómo fueron las últimas horas con vida de Liam Payne

Cómo fueron las últimas horas con vida de Liam Payne

Según los documentos de la corte que fueron obtenidos por TMZ, el exmiembro de One Direction habría pasado la mañana de su muerte bebiendo y consumiendo drogas.

Además, decían que aproximadamente a las 7, el cantante envió un mensaje a un amigo, diciendo que pensaba contratar a una trabajadora sexual y, dos horas después, pidió al mismo amigo que le consiga “6 gramos”.

Asimismo, durante esa mañana, Liam estuvo con un amigo en el hotel y desayunó whisky. Según relató la mucama del establecimiento y como consta en los documentos, el músico volvió a la habitación buscando “una sustancia en polvo”.

foto liam payne hotel.jpg

Ya a las 11:30 de la mañana, las dos trabajadoras sexuales que contrató habrían ingresado al hotel y en el encuentro, se habría producido una discusión por la falta de drogas y su negativa a querer pagarles el servicio.

Tiempo después, Payne había enviado un mensaje a un empleado del hotel: “Voy a necesitar otros 7 gramos para hoy”. Hacia las 16, el personal del hotel vio al artista y explicaron que estaba como “visiblemente borracho”, además de tener las pupilas dilatadas.

"La víctima no adoptó una postura refleja para protegerse de la caída. Para la justicia, esta situación no podría tomarse como la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, dado el estado en el que se encontraba, no sabía qué estaba haciendo ni podía comprenderlo”, expresaron en el comunicado de prensa oficial del proceso de investigación.

liam payne