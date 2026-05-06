Maxi Espíndola redobla la apuesta y anuncia una tercera fecha en Niceto tras agotar dos shows
El cantante atraviesa un gran presente y, luego de vender todas las entradas para sus primeras dos presentaciones, suma una nueva noche en Buenos Aires.
El presente de Maxi Espíndola sigue en ascenso. Después de iniciar oficialmente su camino como solista con una presentación que marcó un antes y un después en su carrera, el artista logró agotar rápidamente sus primeras dos funciones en Niceto Club y ahora confirmó una tercera fecha para el próximo 31 de julio.
La primera presentación en vivo significó mucho más que un show: fue el punto de partida de una nueva etapa artística, con un encuentro cargado de emoción, cercanía y una fuerte conexión con su público. La respuesta fue inmediata y contundente, al punto que la función del 27 de mayo se agotó en tiempo récord, y lo mismo ocurrió con la segunda fecha anunciada.
Frente a esa respuesta, Maxi vuelve a apostar por el escenario de Niceto con una nueva oportunidad para reencontrarse con sus fans y seguir compartiendo las canciones que forman parte de este presente musical.
En sus shows, el cantante propone un recorrido por su nuevo repertorio, alternando momentos íntimos, canciones cargadas de emoción y pasajes de mayor intensidad, construyendo una experiencia pensada para conectar de cerca con su audiencia.
Con esta tercera función confirmada, Maxi Espíndola continúa consolidando su identidad artística en solitario y demuestra que esta nueva etapa no solo arrancó con fuerza, sino también con el respaldo total de su gente.
Además del impacto en venta de entradas, este presente también refleja el crecimiento artístico que viene construyendo Maxi Espíndola en los últimos meses. Con nuevos lanzamientos y una propuesta más personal, el músico viene mostrando una faceta más madura, apostando a canciones que conectan desde lo emocional pero sin perder la energía pop que lo caracteriza.
Este tercer encuentro en Niceto Club aparece, además, como una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo con una audiencia que lo acompaña desde hace años y que hoy también abraza con fuerza esta etapa solista. Todo indica que el 2026 encuentra a Maxi atravesando uno de los momentos más sólidos y prometedores de su carrera.
