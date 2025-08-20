Santiago Caamaño da que hablar en su papel en "En el Barro": "Soy parte de la serie del momento"

Con entusiasmo, recordó lo que significó volver a trabajar con una productora tan reconocida. “Que se cumplan estos sueños de algo tan maravilloso como esta serie internacional y volver a trabajar para Underground es increíble”, dijo, dejando en claro lo que significó para él.

Santiago Caamaño 2

Además, no dudó en reconocer el papel fundamental que tuvo su pareja, la actriz, productora y directora, Nazarena Velez en este proceso. “Naza siempre me ayuda para los castings, no solamente que me filma, que me dirige y me pasa la voz del otro personaje para que yo haga mi laburo y eso es extraordinario, maravilloso, así que también el casting lo había hecho con ella y que haya quedado fue un placer”, confesó.

Nazarena Velez y Santiago Caamaño

Desde el primer momento, Caamaño tuvo claridad sobre el perfil de su personaje. “Cuando me llamaron para el casting ya me habían dado un pantallazo de cómo era el personaje porque te mandan un texto que vos lo tenés que leer para interpretarlo, pero también te mandan una sinopsis del personaje, entonces cuando leí el libreto ya sabía más o menos por dónde iba mi personaje”, explicó.

Santiago Caamaño 3

Al leer el guion y tomar conciencia de un nuevo papel para interpretar, alineándose con el presente que está viviendo, manifestó: “La sensación es espectacular, es maravillosa, es soñada, soñada, soñada, está primera en Argentina, está primera en todo el mundo, es como muy lindo todo lo que me va tocando vivir, es hermoso, es difícil definirlo con palabras porque lo notás en la calle con la gente”.

La respuesta del público, según cuenta, también lo sorprendió por su intensidad. “'Te vi en la serie', 'sos un hijo de puta en la serie', 'te odié'. También me preguntan '¿cómo se filman las escenas', un montón de cosas que ahí me quedo charlando con la gente", rememoró.

Caamaño celebra este presente con la misma humildad con la que inició su carrera. “La repercusión es muy linda y ser parte de la serie éxito del momento es espectacular, así que como actor sigo dando pasos chicos y firmes desde el día 1, porque ya hace casi 25 años que vengo laburando de esto y lo que me toca vivir cuando lo imaginaba era soñado”, cerró.

Santiago Caamaño 4

Próximo pasos de Santiago Camaño

Mientras se prepara para comenzar a grabar una nueva película, Santiago Caamaño continúa sobre las tablas con “Suspendan la boda”, la comedia que protagoniza junto a su mujer, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Facundo Gambandé. La obra transita sus últimas dos semanas en el Teatro Picadilly, con funciones los viernes y sábados a las 21 h. Los domingos se presentan en distintas localidades para hacer reir a todos.