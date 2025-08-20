Santiago Caamaño da que hablar en su papel en "En el Barro": "Soy parte de la serie del momento"
El actor y pareja de Nazarena Vélez está en boca de todos luego de haber interpretado a uno de los guardias de seguridad de La Quebrada. En exclusiva con minutouno.com habló de su presente actoral y del amor su gran motor para todo.
Santiago Caamaño vive uno de los momentos más importantes de su carrera gracias a su participación en la serie “En el Barro”, donde interpreta a Rubén, uno de los guardias de la cárcel La Quebrada.
Su personaje no pasó desapercibido: generó cientos de comentarios por su intensidad y crudeza, ya que es quien abusa sexualmente de "La Zurda, interpretada por Lorena Vega, lo que le otorgó al actor una enorme visibilidad. A casi 25 años de trayectoria, Caamaño celebra este presente como uno de los más significativos de su camino profesional.
En diálogo con minutouno.com, habló de este presente laboral que define como “una sensación maravillosa y soñada”, y compartió detalles personales y profesionales de cómo llegó a este papel que hoy lo tiene en boca de todos.
La propuesta para sumarse a la serie lo sorprendió en un contexto muy especial. “Me agarró el llamado para estar en 'En el Barro' estando en Brasil de vacaciones en un viaje que había hecho con Nazarena porque era su cumpleaños y lo habíamos organizado los tres, con ella y Titi”, contó el actor.
Ese llamado llegó en un momento de descanso, pero trajo consigo una enorme alegría. “Me agarró de sorpresa el tercer día de llegado a Brasil, imaginate la felicidad y ahí compartirlo con ella que me bancó en todo, que es el amor de mi vida, que me acompaña a cada paso que doy, es extraordinario. Así que siempre agradecido y aproveché ahí en Brasil de pedir al mar sueños y deseos”, relató emocionado.
Con entusiasmo, recordó lo que significó volver a trabajar con una productora tan reconocida. “Que se cumplan estos sueños de algo tan maravilloso como esta serie internacional y volver a trabajar para Underground es increíble”, dijo, dejando en claro lo que significó para él.
Además, no dudó en reconocer el papel fundamental que tuvo su pareja, la actriz, productora y directora, Nazarena Velez en este proceso. “Naza siempre me ayuda para los castings, no solamente que me filma, que me dirige y me pasa la voz del otro personaje para que yo haga mi laburo y eso es extraordinario, maravilloso, así que también el casting lo había hecho con ella y que haya quedado fue un placer”, confesó.
Desde el primer momento, Caamaño tuvo claridad sobre el perfil de su personaje. “Cuando me llamaron para el casting ya me habían dado un pantallazo de cómo era el personaje porque te mandan un texto que vos lo tenés que leer para interpretarlo, pero también te mandan una sinopsis del personaje, entonces cuando leí el libreto ya sabía más o menos por dónde iba mi personaje”, explicó.
Al leer el guion y tomar conciencia de un nuevo papel para interpretar, alineándose con el presente que está viviendo, manifestó: “La sensación es espectacular, es maravillosa, es soñada, soñada, soñada, está primera en Argentina, está primera en todo el mundo, es como muy lindo todo lo que me va tocando vivir, es hermoso, es difícil definirlo con palabras porque lo notás en la calle con la gente”.
La respuesta del público, según cuenta, también lo sorprendió por su intensidad. “'Te vi en la serie', 'sos un hijo de puta en la serie', 'te odié'. También me preguntan '¿cómo se filman las escenas', un montón de cosas que ahí me quedo charlando con la gente", rememoró.
Caamaño celebra este presente con la misma humildad con la que inició su carrera. “La repercusión es muy linda y ser parte de la serie éxito del momento es espectacular, así que como actor sigo dando pasos chicos y firmes desde el día 1, porque ya hace casi 25 años que vengo laburando de esto y lo que me toca vivir cuando lo imaginaba era soñado”, cerró.
Próximo pasos de Santiago Camaño
Mientras se prepara para comenzar a grabar una nueva película, Santiago Caamaño continúa sobre las tablas con “Suspendan la boda”, la comedia que protagoniza junto a su mujer, Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Facundo Gambandé. La obra transita sus últimas dos semanas en el Teatro Picadilly, con funciones los viernes y sábados a las 21 h. Los domingos se presentan en distintas localidades para hacer reir a todos.
