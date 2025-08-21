Nazarena Vélez se refirió la participación de su pareja en la serie "En el Barro": "La gente lo odia"
Santiago Caamaño protagonizó una escena de abuso sexual lo que despertó fuertes sentimientos en su contra.
Nazarena Vélez se pronunció sobre la impactante escena que su pareja, Santiago Caamaño, protagonizó en la serie En el barro: "Fue fuerte porque el papel es fuerte".
"Fue fuerte porque el papel es fuerte. La gente lo odia por el personaje que hizo, que nada que ver con lo que es él. Lo que muestra que es un gran actor, él la rompe toda, porque lo odiás", opinó Nazarena Vélez.
La actriz también compartió su reacción al ver la escena por primera vez: "La noche que lo vi, lo tenía al lado durmiendo y digo ‘correte de al lado mío’, como que no quería estar al lado de ese hombre, pero la rompe toda".
Además, reveló que ya conocía los detalles del personaje antes del estreno: "Me contó todo, de hecho cuando le llegó el libreto, estábamos en Brasil juntos y me lo leyó todo, me parece que son esos personajes que quedan en la cabeza de la gente, que uno como actor los agradece, a mí me encanta, me encanta que le vaya bien, me encanta que esté en una serie tan internacional y tan buenísima, lo que no me quita, lo que me pasa a mí como mujer, pero ya igual ya se me pasó", continuó.
"Es ficción y es una ficción internacional que también tiene que tener muchas cosas coloridas y gancheras. Para mí me parece como ficción, pero me saco el sombrero, es una genialidad, repito, que se haga este tipo de ficciones acá en la Argentina, me parece increíble", concluyó Nazarena, destacando el trabajo de Sebastián Ortega en la producción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario