Nazarena Vélez se refirió la participación de su pareja en la serie "En el Barro": "La gente lo odia"

Además, reveló que ya conocía los detalles del personaje antes del estreno: "Me contó todo, de hecho cuando le llegó el libreto, estábamos en Brasil juntos y me lo leyó todo, me parece que son esos personajes que quedan en la cabeza de la gente, que uno como actor los agradece, a mí me encanta, me encanta que le vaya bien, me encanta que esté en una serie tan internacional y tan buenísima, lo que no me quita, lo que me pasa a mí como mujer, pero ya igual ya se me pasó", continuó.