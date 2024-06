Emma Vich le cantó las cuarenta a Santiago del Moro en Gran Hermano: "¡Estoy re caliente!"

Esto rápidamente provocó la desilusión de Emma, que esperaba que -al igual que con Bauti y Nico- hagan ingresar a su pareja para la ceremonia, idea que llamativamente el conductor dio de baja. Tras esto, la desilusión escaló a la bronca: "Estoy re caliente que me hacen casarme con Daro, boludo, que para mí es muy importante. Para mí no es chiste. Estoy re caliente, a mí no me pinta", lanzó furioso.

"¿Sabés cuántos años estuve yo para poder casarme? A mí me chupa un huevo casarme en joda, porque no me lo tomo en joda", señaló, a lo que Bautista respondió inmediatamente: "¿Y por qué dijiste que sí?". Luego, Emma siguió su descargo: "Me chupa un huevo que Santi se me ría en la cara en un vivo, a mí me da soberanamente por las bolas. Le dije que sí por show pero a mí no me gusta", sostuvo.

emma caliente con del moro.mp4

"¿Qué es lo que no te gusta?", le preguntó Darío, tras lo cual contestó de manera vehemente: "No me gusta nada de eso, ni que se rían, ni que la gente no sepa sobre mi lucha, sobre un montón de cosas, que en los '80 mataban o encerraban en la cárcel a un montón de tíos-abuelos gays que conozco de la vida", manifestó.