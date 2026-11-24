"División Palermo" volvió a triunfar en los premios Emmy y Santiago Korovsky compartió su emoción
"División Palermo" producción creada y encabezada por Santiago Korovsky sumó otro importante reconocimiento en el ámbito internacional.
La producción argentina División Palermo volvió a destacarse en el escenario internacional. Durante la ceremonia de los premios Emmy Internacionales, realizada este lunes por la noche, la ficción consiguió una nueva distinción y reafirmó su reconocimiento fuera del país.
En esta oportunidad, fue la segunda temporada de la comedia creada y protagonizada por Santiago Korovsky la que se quedó con el galardón en la categoría mejor serie de comedia. De esta manera, la producción obtuvo otra estatuilla y alcanzó un nuevo hito en su recorrido.
La noticia fue celebrada por el propio Korovsky, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar su sorpresa y alegría. Junto a una publicación de la cuenta argentina de Netflix sobre el reconocimiento, el actor escribió: “2 temporadas, 2 Emmy. No lo puedo creer”.
En la competencia, División Palermo logró imponerse frente a otras producciones internacionales: Man vs. Baby, del Reino Unido; Old Dog, New Tricks, de España; y Vir Das: Fool Volume, de India.
La ceremonia también tuvo otros representantes argentinos. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte: Ricardo Darín, nominado por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, y la serie Menem, que competía como mejor drama, no consiguieron quedarse con sus respectivos premios.
De qué trata la segunda temporada de “División Palermo”
La comedia ideada por Santiago Korovsky, quien además está al frente del elenco, propone una mirada satírica sobre distintos aspectos de la sociedad. Con un estilo de humor irreverente e incómodo, la historia gira alrededor de un grupo de personas pertenecientes a distintas minorías que forman parte de la Guardia Urbana.
La misión de este equipo es colaborar con la seguridad de la ciudad y actuar frente a situaciones de delincuencia y otras conductas indebidas.
En los nuevos episodios, el personaje principal se involucra en una aventura que lo acerca más al mundo del espionaje que al trabajo habitual de un agente urbano. Su incorporación a los Servicios de Inteligencia lo lleva a asumir una tarea particular: infiltrarse en una presunta organización que opera desde un café de Palermo y que tiene como líder a un hombre llamado Milton.
El reparto de esta segunda entrega está integrado, además de Korovsky, por Alejandra Flechner, Juan Minujín, Martín Piroyansky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Marcelo D’Andrea, Hernán Cuevas, Renato Condori Sangalli, Facundo Bogarín, Valeria Licciardi, Jonatan Nugnes, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo, Lucas Poggi, Santiago Demarco y Nilda Sindaco.
Santiago Korovsky habló sobre el tono de la segunda temporada
Durante una entrevista con TN Show cuando se estrenó la nueva entrega, el creador de la ficción reconoció que los capítulos tenían una propuesta más intensa que los de la primera temporada. Consultado sobre si la historia había tomado un rumbo más extremo, respondió: “Sí. Un poco”.
También le preguntaron si consideraba que esta segunda parte tenía un contenido más político que la anterior. Frente a esa consulta, Korovsky explicó: ”Teníamos que hacernos cargo. Hay una mirada política, pero en el sentido de pensarla no como algo partidario sino como una política que vaya más allá. Si nos metemos en el día a día, en la política, la serie queda vieja enseguida. Nosotros hacemos humor de nosotros, de las cosas que están pasando“.
Con este nuevo Emmy, División Palermo suma otro reconocimiento internacional y consolida su lugar entre las producciones argentinas que lograron trascender las fronteras.
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