De qué trata la segunda temporada de “División Palermo”

La comedia ideada por Santiago Korovsky, quien además está al frente del elenco, propone una mirada satírica sobre distintos aspectos de la sociedad. Con un estilo de humor irreverente e incómodo, la historia gira alrededor de un grupo de personas pertenecientes a distintas minorías que forman parte de la Guardia Urbana.

La misión de este equipo es colaborar con la seguridad de la ciudad y actuar frente a situaciones de delincuencia y otras conductas indebidas.

En los nuevos episodios, el personaje principal se involucra en una aventura que lo acerca más al mundo del espionaje que al trabajo habitual de un agente urbano. Su incorporación a los Servicios de Inteligencia lo lleva a asumir una tarea particular: infiltrarse en una presunta organización que opera desde un café de Palermo y que tiene como líder a un hombre llamado Milton.

El reparto de esta segunda entrega está integrado, además de Korovsky, por Alejandra Flechner, Juan Minujín, Martín Piroyansky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Marcelo D’Andrea, Hernán Cuevas, Renato Condori Sangalli, Facundo Bogarín, Valeria Licciardi, Jonatan Nugnes, Esteban Bigliardi, Inés Efron, Guillermo Arengo, Lucas Poggi, Santiago Demarco y Nilda Sindaco.

Santiago Korovsky habló sobre el tono de la segunda temporada

Durante una entrevista con TN Show cuando se estrenó la nueva entrega, el creador de la ficción reconoció que los capítulos tenían una propuesta más intensa que los de la primera temporada. Consultado sobre si la historia había tomado un rumbo más extremo, respondió: “Sí. Un poco”.

También le preguntaron si consideraba que esta segunda parte tenía un contenido más político que la anterior. Frente a esa consulta, Korovsky explicó: ”Teníamos que hacernos cargo. Hay una mirada política, pero en el sentido de pensarla no como algo partidario sino como una política que vaya más allá. Si nos metemos en el día a día, en la política, la serie queda vieja enseguida. Nosotros hacemos humor de nosotros, de las cosas que están pasando“.

Con este nuevo Emmy, División Palermo suma otro reconocimiento internacional y consolida su lugar entre las producciones argentinas que lograron trascender las fronteras.