El aporte propuesto será de 3.000 pesos mensuales, equivalentes a 36.000 pesos por año. De esta manera, buscará construir una comunidad de colaboradores que contribuya de forma sostenida y permita planificar distintas iniciativas solidarias.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención de su presentación fue que Maratea también recibirá una remuneración por su trabajo al frente del proyecto. Lejos de esquivar el tema, fue contundente al explicar sus intenciones: "Obviamente que sí. Yo quiero vivir de esto".

El exinfluencer recordó que anteriormente sus ingresos estaban vinculados a su actividad en redes sociales y sostuvo que ahora pretende que la fundación se convierta en su principal fuente de trabajo.

De acuerdo con el esquema que presentó, de los 36.000 pesos anuales que aportaría cada integrante, él recibiría 3.000 pesos. Es decir, unos 250 pesos mensuales por miembro. También aclaró que se trataría de un monto fijo y no de una comisión proporcional a la donación: "No es que cobro un porcentaje de lo que pongas".

Para dimensionar el alcance económico de su propuesta, Maratea planteó un escenario de 200.000 integrantes. Si alcanzara esa cantidad de miembros y se mantuviera el esquema anunciado, su remuneración anual llegaría a los 600 millones de pesos.

El papel de las marcas y los beneficios

Otro de los pilares de Fundación Lápiz será la participación de empresas y comercios. Maratea contó que, después de trabajar con numerosas marcas y agencias del país, buscará generar acuerdos que permitan ofrecer descuentos y promociones exclusivas a quienes se sumen como miembros.

La propuesta incluye posibles convenios con supermercados, cines, locales de indumentaria, belleza, veterinarias, empresas de alimentos, automotrices, agencias de viajes y hoteles.

Para explicar el funcionamiento, utilizó un ejemplo concreto: "Si yo consigo que para los miembros de la fundación puedan tener en un supermercado 15% de descuento los jueves, vos tenés otro incentivo para ayudar que no es solamente moral".

Su intención es que las personas encuentren una ventaja adicional por colaborar y que los beneficios obtenidos puedan compensar, al menos parcialmente, el dinero destinado a la membresía. En ese sentido, planteó: "Que ustedes terminen teniendo más ganancia que pérdida por haber aportado a esta fundación".

También defendió la necesidad de incorporar estímulos concretos para fomentar la participación: para él, la solidaridad debe tener "un incentivo que fomente al máximo tu potencial de impacto positivo".

Las obras que quiere financiar

Durante la presentación, Maratea compartió algunos cálculos para mostrar qué podría conseguir la fundación si logra reunir una cantidad importante de colaboradores.

Uno de los ejemplos estuvo relacionado con la construcción de un ala de oncología infantil, similar a la que se financió mediante una colecta de un millón de dólares para un hospital de niños de Rosario, donde los pacientes debían recibir quimioterapia en los pasillos. Según sus estimaciones, para concretar una obra de esas características necesitaría alrededor de 45.000 miembros.

También mencionó el caso de un hospital de día del Austral, cuyo financiamiento requería 300 millones de pesos. En ese escenario, calculó que serían necesarios unos 13.000 aportantes.

Por último, se refirió a la posibilidad de construir una escuela similar a la institución argentina reconocida como una de las mejores del mundo, donde estudian alrededor de 800 chicos de una villa. Para ese objetivo, estimó que necesitaría 90.000 personas y una inversión cercana a los dos millones de dólares.

Por qué eligió el nombre Fundación Lápiz

El nombre de la organización tiene una explicación vinculada con la economía. Maratea contó que se inspiró en el texto Yo, el lápiz, que aborda conceptos como el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y los sistemas de incentivos.

A partir de esa lectura, el exinfluencer planteó una pregunta que atraviesa toda su iniciativa: "¿Qué incentivo hay para ayudar por fuera del incentivo moral?".

También explicó que actualmente estudia economía y compartió una reflexión sobre la diferencia entre reconocer una problemática y encontrar las herramientas para resolverla: "La empatía puede servir mucho para identificar problemas, pero no para solucionarlos".

Como parte de esta nueva etapa, anunció que también desarrollará un podcast con especialistas en salud infantil, directores de hospitales y escuelas, trabajadores sociales, representantes de fundaciones, profesionales del marketing, un economista y expertos en inteligencia artificial.

Con Fundación Lápiz, Maratea busca transformar el modelo de colectas que desarrolló durante los últimos años en una estructura permanente, con aportes periódicos, alianzas comerciales y proyectos de mayor alcance. Su objetivo, según manifestó en el lanzamiento, es ambicioso: convertirla en "la más grande del país".