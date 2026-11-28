También estará Luciana Geuna, periodista reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera, trabajó en distintos espacios vinculados con la actualidad, las entrevistas y el análisis periodístico.

Por su parte, Daniel Aráoz será otro de los protagonistas de la noche. El actor aportará su experiencia dentro del mundo artístico y tendrá la oportunidad de conversar sobre diferentes etapas de su carrera.

Silvina Escudero y Agustina Albertario completan la lista

La mesa también contará con la presencia de Silvina Escudero, bailarina y figura televisiva que construyó una extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento. Participó en distintos programas y propuestas artísticas, por lo que podrá compartir recuerdos de su recorrido en la televisión y los escenarios.

Finalmente, Agustina Albertario, exjugadora de Las Leonas, campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bronce en París 2024, que compartirá sus historias como deportista de alto rendimiento.

De esta manera, Andy Kusnetzoff tendrá una nueva edición de PH: Podemos Hablar con cinco invitados de distintos ámbitos. El programa se emitirá este sábado 28 de noviembre por Telefe.