Quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar, para este sábado 28 de noviembre: las figuras confirmadas
Andy Kusnetzoff se alista para una nueva emisión de PH, Podemos Hablar con invitados que, como es habitual, abordarán temas personales e intercambiarán opiniones.
Este sábado 28 de noviembre, Andy Kusnetzoff volverá a recibir a distintas personalidades en una nueva edición de PH: Podemos Hablar, el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe. En esta oportunidad, el programa contará con cinco figuras de diferentes ámbitos, que compartirán sus experiencias y repasarán distintos momentos de sus vidas.
La emisión reunirá a invitados con recorridos diversos en el mundo del periodismo, la actuación, la televisión y el espectáculo. Los convocados para esta nueva entrega serán Daniel Roggiano, Luciana Geuna, Daniel Aráoz, Silvina Escudero y Agustina Albertario.
Como es habitual en el formato, las personalidades convocadas pertenecen a diferentes ámbitos del espectáculo, el periodismo el deporte y la cultura. Sus distintas trayectorias permitirán conocer otras facetas de sus vidas, recordar experiencias y abordar temas relacionados con sus presentes profesionales.
La propuesta de PH: Podemos Hablar se caracteriza por generar conversaciones en un clima distendido, en el que los invitados pueden compartir recuerdos, reflexiones y situaciones que marcaron sus historias personales.
Daniel Roggiano y Luciana Geuna, entre los invitados de PH: Podemos Hablar
Uno de los participantes será Daniel Roggiano, quien se sumará a la mesa de Andy Kusnetzoff para compartir aspectos de su recorrido profesional y personal.
También estará Luciana Geuna, periodista reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de su carrera, trabajó en distintos espacios vinculados con la actualidad, las entrevistas y el análisis periodístico.
Por su parte, Daniel Aráoz será otro de los protagonistas de la noche. El actor aportará su experiencia dentro del mundo artístico y tendrá la oportunidad de conversar sobre diferentes etapas de su carrera.
Silvina Escudero y Agustina Albertario completan la lista
La mesa también contará con la presencia de Silvina Escudero, bailarina y figura televisiva que construyó una extensa trayectoria en el mundo del entretenimiento. Participó en distintos programas y propuestas artísticas, por lo que podrá compartir recuerdos de su recorrido en la televisión y los escenarios.
Finalmente, Agustina Albertario, exjugadora de Las Leonas, campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bronce en París 2024, que compartirá sus historias como deportista de alto rendimiento.
De esta manera, Andy Kusnetzoff tendrá una nueva edición de PH: Podemos Hablar con cinco invitados de distintos ámbitos. El programa se emitirá este sábado 28 de noviembre por Telefe.
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