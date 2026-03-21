Sarah Michelle Gellar le dedicó un emotivo adiós a Nicholas Brendon: "Sé que estás en paz"
La actriz de “Buffy, la cazavampiros” compartió un sentido mensaje para su excompañero de elenco luego de conocerse su fallecimiento.
La noticia del fallecimiento de Nicholas Brendon, a los 54 años, generó un fuerte impacto en el ámbito artístico. El actor había ganado popularidad por su papel como Kevin Lynch en "Criminal Minds" y, especialmente, por dar vida a Xander Harris a lo largo de las siete temporadas de la reconocida serie "Buffy, la cazavampiros".
Ese trabajo se convirtió en un punto clave de su trayectoria y también en el vínculo que lo unió para siempre con colegas y seguidores.
Tras conocerse la noticia, Sarah Michelle Gellar lo recordó públicamente con una imagen del pasado y un mensaje cargado de emoción: "'Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención, y nunca pisar él. Pero lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando'".
Luego, cerró su despedida con palabras dirigidas directamente a él: "Te vi Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo".
Por su parte, la familia del actor confirmó la triste noticia mediante un comunicado en el que detallaron: “Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales".
Además, destacaron su costado más personal y artístico: "La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte. A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible e incansablemente motivado para crear. Quienes lo conocieron de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era".
Finalmente, agregaron: "Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento. Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y apoyo”.
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