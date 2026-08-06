Se acabó el amor: Marcela Tauro confirmó su separación de Leopoldo Arancibia

Más adelante brindó detalles sobre cómo se produjo el final del vínculo. "Ella tomó la decisión de dejarlo a él aunque según me he enterado siguen en conversación porque han terminado bien. La ruptura está confirmada, no es un rumor".

En la misma línea, el periodista explicó que la decisión no estuvo relacionada con ningún episodio puntual. "La conductora de Infama y panelista de Intrusos ya no está en pareja con Leopoldo Arancibia después de aproximadamente cuatro meses de relación. No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos".

Además, agregó: "Hace unos días ella decidió ponerle fin a esta relación que, en su momento, me había alegrado cuando di a conocer el romance y la vimos a Marce muy bien también, pero esto llegó a su fin".

Con el correr de las horas, la propia Tauro confirmó la separación y contó cómo atraviesa este momento personal. "Él es muy buena persona conmigo, está todo bárbaro, pero la realidad es que no estamos más juntos. Seguimos hablando pero ahora necesito estar sola y enfocarme en otros temas que tienen que ver conmigo".

Incluso reconoció sentirse un poco "Gata Flora", al explicar las contradicciones que experimenta en esta etapa de su vida. "Quería estar con alguien pero ahora no y la verdad es que no me gusta hacerle perder el tiempo al otro".

La historia entre ambos había comenzado el 18 de enero, cuando se conocieron de manera casual en la puerta del canal. Tiempo después, al confirmar el romance, la periodista había contado con entusiasmo cómo fue ese primer encuentro: "Me lo presentaron, me reí mucho y eso es muy bueno para mí".