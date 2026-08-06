Se acabó el amor: Marcela Tauro confirmó su separación de Leopoldo Arancibia
El vínculo sentimental entre la periodista y Leopoldo Arancibia no prosperó y, tras cuatro meses de relación oficial, ambos optaron por separarse.
Lo que comenzó como una historia que ilusionó a Marcela Tauro llegó a su fin apenas unos meses después. La conductora, que a principios de abril había presentado públicamente a Leopoldo "Polo" Arancibia como su nueva pareja tras más de un año y medio de soltería, ya no mantiene una relación con el empresario automotriz.
Si bien la separación ocurrió hace algunas semanas, la noticia recién trascendió en las últimas horas. Según se conoció, la ruptura fue en buenos términos y ambos continúan manteniendo diálogo, sin conflictos ni terceros involucrados.
La información fue revelada por Juan Etchegoyen durante una emisión de Mitre Live, donde primero lanzó un enigmático antes de dar el nombre de la protagonista.
"Quiero abrir el programa de hoy en esta vuelta al aire de este programa con una separación de la que hablarán todos. Ella es la famosa de la pareja, es una conductora de la televisión argentina", comenzó diciendo.
Luego confirmó de quién se trataba y explicó por qué decidió contarlo recién ahora. "En mis vacaciones me llegó el dato y ahora que estoy de vuelta voy a contar esta separación. Marcela Tauro está separada. Esto pasó hace algunas semanas pero lo estoy contando ahora".
Más adelante brindó detalles sobre cómo se produjo el final del vínculo. "Ella tomó la decisión de dejarlo a él aunque según me he enterado siguen en conversación porque han terminado bien. La ruptura está confirmada, no es un rumor".
En la misma línea, el periodista explicó que la decisión no estuvo relacionada con ningún episodio puntual. "La conductora de Infama y panelista de Intrusos ya no está en pareja con Leopoldo Arancibia después de aproximadamente cuatro meses de relación. No pasó nada grave, solo que estaban en tiempos distintos".
Además, agregó: "Hace unos días ella decidió ponerle fin a esta relación que, en su momento, me había alegrado cuando di a conocer el romance y la vimos a Marce muy bien también, pero esto llegó a su fin".
Con el correr de las horas, la propia Tauro confirmó la separación y contó cómo atraviesa este momento personal. "Él es muy buena persona conmigo, está todo bárbaro, pero la realidad es que no estamos más juntos. Seguimos hablando pero ahora necesito estar sola y enfocarme en otros temas que tienen que ver conmigo".
Incluso reconoció sentirse un poco "Gata Flora", al explicar las contradicciones que experimenta en esta etapa de su vida. "Quería estar con alguien pero ahora no y la verdad es que no me gusta hacerle perder el tiempo al otro".
La historia entre ambos había comenzado el 18 de enero, cuando se conocieron de manera casual en la puerta del canal. Tiempo después, al confirmar el romance, la periodista había contado con entusiasmo cómo fue ese primer encuentro: "Me lo presentaron, me reí mucho y eso es muy bueno para mí".
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