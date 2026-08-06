Lali Espósito y Dillom, presentes en la marcha al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada
Ambos artistas expresaron su enérgico repudio al proyecto de ley libertario y se manifestaron junto al resto de los ciudadanos. Mirá.
En una jornada marcada por la lluvia, las bajas temperaturas y un clima de creciente tensión social, la plaza del Congreso se convirtió en el epicentro de una multitudinaria protesta. Entre sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones ambientales, la presencia de Lali Espósito y Dillom no pasó inadvertida.
Ambos artistas estuvieron en el lugar manifestando su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por La Libertad Avanza (LLA) y se encargaron de expresarlo en sus redes sociales con fotos desde el lugar.
La movilización, convocada mientras el Senado debate la iniciativa oficialista, reunió a miles de manifestantes que marcharon bajo banderas que exigían la defensa del territorio, los recursos naturales y la soberanía nacional.
De las redes sociales a las calles: Lali Espósito y Dillom, presentes
Días previos a la marcha, tanto Lali como Dillom habían utilizado sus redes sociales para difundir la convocatoria e instar a las nuevas generaciones a sumarse a la movilización.
La intérprete de "Fanático", quien desde sus plataformas alertó sobre el impacto de la norma sobre el patrimonio público y los recursos estratégicos, enfatizó la necesidad de unirse por encima de las banderas políticas: "Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo", expresó en sus mensajes previos.
Durante la jornada de este jueves, se la vio junto a referentes de la cultura y la sociedad civil sobre la zona de Avenida Entre Ríos, respaldando el reclamo popular.
Dillom, por su parte, mantuvo la postura crítica que venía exhibiendo en sus últimas presentaciones en vivo. El referente del trap local acompañó la columna de manifestantes y reiteró la importancia de frenar las reformas orientadas a la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.
Un frente cultural diversificado
El respaldo de Lali y Dillom se sumó al llamado de un nutrido grupo de artistas de la escena urbana y la cultura nacional -como Tini Stoessel, Emilia Mernes, Ca7riel, Wos y Juana Molina-, cuya convocatoria previa generó un significativo impacto en el público joven y contribuyó a nutrir la afluencia frente al Palacio Legislativo a lo largo de la tarde.
A pesar del despliegue del protocolo antipiquetes por parte de las fuerzas federales y de las inclemencias del tiempo, la marcha se desarrolló con fuerte presencia en las arterias principales del Congreso, reafirmando el rol activo de las figuras públicas en el debate parlamentario.
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