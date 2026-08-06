Lali Espósito y Dillom, presentes en la marcha al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada.

Durante la jornada de este jueves, se la vio junto a referentes de la cultura y la sociedad civil sobre la zona de Avenida Entre Ríos, respaldando el reclamo popular.

Dillom, por su parte, mantuvo la postura crítica que venía exhibiendo en sus últimas presentaciones en vivo. El referente del trap local acompañó la columna de manifestantes y reiteró la importancia de frenar las reformas orientadas a la extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Un frente cultural diversificado

El respaldo de Lali y Dillom se sumó al llamado de un nutrido grupo de artistas de la escena urbana y la cultura nacional -como Tini Stoessel, Emilia Mernes, Ca7riel, Wos y Juana Molina-, cuya convocatoria previa generó un significativo impacto en el público joven y contribuyó a nutrir la afluencia frente al Palacio Legislativo a lo largo de la tarde.

A pesar del despliegue del protocolo antipiquetes por parte de las fuerzas federales y de las inclemencias del tiempo, la marcha se desarrolló con fuerte presencia en las arterias principales del Congreso, reafirmando el rol activo de las figuras públicas en el debate parlamentario.