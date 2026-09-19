Se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el estricto pedido que hicieron y quién es la mega estrella invitada

La periodista también reveló que entre los invitados habrá figuras del mundo de la música y del fútbol. María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Paulo Dybala, Lionel Messi y Leandro Paredes forman parte de la lista, mientras que también fueron convocados algunos integrantes de la Selección argentina que mantienen una amistad con Rodrigo.

Pero uno de los nombres que más sorprendió es el de Chris Martin, cantante de Coldplay, con quien Tini compartió escenario. “El único megafamoso es Chris Martin, que ella cantó con él. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo de Tini”, contó Latorre.

La celebración tendrá lugar en el DOK, un complejo para eventos situado en las afueras de Exaltación de la Cruz, que cuenta con salones, jardines y diferentes casas para alojar a los invitados. La idea es que la celebración se extienda durante tres días y que los novios incluso permanezcan separados hasta el momento de la fiesta.

“Esto va a ser en el DOK. Va a durar 3 días. Tini va a estar en una casa, Rodrigo va a estar en otra, porque no van a estar durmiendo juntos hasta que sea la fiesta”, detalló la conductora.

Otro de los grandes misterios es la decoración. Según Yanina, la pareja todavía mantiene bajo reserva cómo será la puesta en escena y no autorizó a revelar los detalles.

“La decoración es una sorpresa terrible que todavía no estoy autorizada a contarlo. Y lo voy a respetar porque me parece que es la sorpresa de los novios”, aseguró.

Lo que sí trascendió es que Tini y Rodrigo participaron activamente del diseño de la celebración y decidieron construirla a partir de distintos momentos de su propia historia. “El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron y se basaron en su historia de amor”, reveló Latorre.

A partir de esa idea, la pareja eligió distintas películas y actores que consideran representativos de su vínculo. De esta manera, la fiesta tendrá como eje una puesta inspirada en tres películas, aunque por ahora sus nombres y los detalles de la ambientación permanecen en secreto.