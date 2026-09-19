Se casan Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: el estricto pedido que hicieron y quién es la mega estrella invitada
Se supo quiénes serán los invitados a una de las bodas del año y qué condición deberán cumplir todos el día del festejo.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tienen todo encaminado para celebrar su amor el próximo 19 de diciembre, con una fiesta que reunirá a unas 300 personas y tendrá una puesta en escena especialmente diseñada por la pareja. Aunque todavía quedan varios detalles por conocer, algunos aspectos del esperado evento comenzaron a trascender.
Según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), la celebración no será un casamiento por civil: la ceremonia estará a cargo de Guido De Paul, hermano del futbolista, y tendrá lugar en un exclusivo espacio para eventos ubicado en las afueras de Exaltación de la Cruz.
Entre los detalles que más llamaron la atención aparece una condición que Tini y Rodrigo establecieron para todos sus invitados y que apunta directamente a preservar el misterio alrededor de la celebración. Además, la lista de invitados incluye a algunas de las figuras más importantes de la música y del deporte internacional.
El pedido de Tini Stoessel y Rodrigo para todos los invitados
Uno de los principales objetivos de la pareja es que las imágenes de la fiesta no se filtren en redes sociales. Por eso, habrá una estricta restricción para quienes participen del evento: no podrán utilizar sus celulares durante la celebración.
“Va a ser tremendo el evento, el tema es que nadie va a tener imágenes, están prohibidos los celulares, obviamente, y las únicas imágenes que vamos a ver de ellos, de la estructura, del casamiento y de esta escenografía que van a ver, las van a mostrar ellos después”, explicó Yanina Latorre.
La periodista también reveló que entre los invitados habrá figuras del mundo de la música y del fútbol. María Becerra, Lali Espósito, Nicki Nicole, Paulo Dybala, Lionel Messi y Leandro Paredes forman parte de la lista, mientras que también fueron convocados algunos integrantes de la Selección argentina que mantienen una amistad con Rodrigo.
Pero uno de los nombres que más sorprendió es el de Chris Martin, cantante de Coldplay, con quien Tini compartió escenario. “El único megafamoso es Chris Martin, que ella cantó con él. No todo el mundo que laburó con Tini es amigo de Tini”, contó Latorre.
La celebración tendrá lugar en el DOK, un complejo para eventos situado en las afueras de Exaltación de la Cruz, que cuenta con salones, jardines y diferentes casas para alojar a los invitados. La idea es que la celebración se extienda durante tres días y que los novios incluso permanezcan separados hasta el momento de la fiesta.
“Esto va a ser en el DOK. Va a durar 3 días. Tini va a estar en una casa, Rodrigo va a estar en otra, porque no van a estar durmiendo juntos hasta que sea la fiesta”, detalló la conductora.
Otro de los grandes misterios es la decoración. Según Yanina, la pareja todavía mantiene bajo reserva cómo será la puesta en escena y no autorizó a revelar los detalles.
“La decoración es una sorpresa terrible que todavía no estoy autorizada a contarlo. Y lo voy a respetar porque me parece que es la sorpresa de los novios”, aseguró.
Lo que sí trascendió es que Tini y Rodrigo participaron activamente del diseño de la celebración y decidieron construirla a partir de distintos momentos de su propia historia. “El evento lo escribió Tini como escribió Futttura. Con Rodrigo se sentaron y se basaron en su historia de amor”, reveló Latorre.
A partir de esa idea, la pareja eligió distintas películas y actores que consideran representativos de su vínculo. De esta manera, la fiesta tendrá como eje una puesta inspirada en tres películas, aunque por ahora sus nombres y los detalles de la ambientación permanecen en secreto.
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