Qué significa la flor de loto que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eligieron como símbolo de su amor

Qué significa la flor de loto para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Durante el programa explicaron que la elección no sería simplemente estética. “La flor de loto simboliza principalmente la pureza espiritual, la resiliencia y el renacimiento, ya que nace en el lodo y emerge limpia y hermosa hacia la superficie”, lanzó Ximena Capristo.

En el caso de la pareja, esa idea tendría un significado todavía más personal y estaría vinculada con una etapa que atravesó la cantante. “Porque estuvo en el barro y emerge limpia a la superficie”, señalaron antes de revelar el motivo.

“Tiene que ver con lo que van a hacer en la fiesta, porque ella siente que estuvo muy abajo, y que gracias a Rodrigo pudo salir y emergió”, explicaron. Por eso, la flor también será protagonista cuando Tini haga su entrada: “Exactamente, y ella va a entrar con la flor de loto, que sería la simbología de lo que les pasa a los dos”.

Las obras que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encargaron especialmente

La imagen que aparece en la invitación fue realizada especialmente para la pareja por el artista Michel Daboul. Según contaron, existe un certificado de autenticidad de la pieza y el proceso creativo se realizó a pedido de Tini y Rodrigo.

Además, se hicieron dos obras iguales y de gran tamaño. Una ya estaría instalada en la casa que tienen en Miami, mientras que la segunda se encontraría en la propiedad de Tini en San Isidro.

El motivo de tener una en cada vivienda también está relacionado con la dinámica de la pareja y sus constantes viajes: de esta manera, independientemente de dónde se encuentren, ambos tendrán presente la obra que simboliza su relación.

Los colores también habrían sido seleccionados especialmente por ellos y el tamaño de las piezas llamó la atención: “Es más que una obra, pero es un mural por el tamaño. Es enorme, la obra es muy grande”.

Por último, revelaron una de las sorpresas preparadas para los invitados al casamiento. Al finalizar la celebración, cada uno recibirá como recuerdo una réplica en acuarela de la obra de la flor de loto.

“Bueno, lo digo, la sorpresa es que cada invitado, cuando se vaya de la fiesta, le van a regalar una de estas obras”, revelaron. Ante la consulta sobre si se trataría de una réplica, confirmaron: “Sí, en acuarela”.