Qué significa la flor de loto que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul eligieron como símbolo de su amor
La flor aparece en la invitación será protagonista en la entrada de Tini Stoessel y representa un momento clave en la historia de la pareja.
A medida que se conocen nuevos detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, cada elemento elegido por la pareja parece tener un significado especial. Esta vez, en el programa de Yanina Latorre revelaron qué representa la flor de loto que aparece en la invitación y por qué tendrá un lugar central durante la ceremonia y la fiesta.
Según explicaron al aire, en un primer momento hubo diferentes interpretaciones sobre la flor que podía verse en la invitación. Sin embargo, aclararon que se trata de una flor de loto y que su elección está directamente relacionada con la historia de amor de la cantante y el futbolista.
“Esta invitación, que no sé qué habían dicho, una flor, una peonia, o no sé qué decían en algunos programas de televisión, es una flor de loto”, arrancó diciendo Yanina.
Además, detallaron que el símbolo estará presente en distintos momentos de la celebración: “La flor de loto tiene un significado muy especial para Rodrigo y Tini, porque también tiene que ver con algo de la celebración y la parte escenográfica, y en esto que ellos escribieron juntos para su casamiento”.
Incluso, Tini habría decidido prescindir del tradicional ramo para llevar esta flor durante su entrada. “Ella no va a entrar con ramo, va a entrar con una flor de loto, porque a ellos los representa en su simbología del amor”.
Qué significa la flor de loto para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Durante el programa explicaron que la elección no sería simplemente estética. “La flor de loto simboliza principalmente la pureza espiritual, la resiliencia y el renacimiento, ya que nace en el lodo y emerge limpia y hermosa hacia la superficie”, lanzó Ximena Capristo.
En el caso de la pareja, esa idea tendría un significado todavía más personal y estaría vinculada con una etapa que atravesó la cantante. “Porque estuvo en el barro y emerge limpia a la superficie”, señalaron antes de revelar el motivo.
“Tiene que ver con lo que van a hacer en la fiesta, porque ella siente que estuvo muy abajo, y que gracias a Rodrigo pudo salir y emergió”, explicaron. Por eso, la flor también será protagonista cuando Tini haga su entrada: “Exactamente, y ella va a entrar con la flor de loto, que sería la simbología de lo que les pasa a los dos”.
Las obras que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul encargaron especialmente
La imagen que aparece en la invitación fue realizada especialmente para la pareja por el artista Michel Daboul. Según contaron, existe un certificado de autenticidad de la pieza y el proceso creativo se realizó a pedido de Tini y Rodrigo.
Además, se hicieron dos obras iguales y de gran tamaño. Una ya estaría instalada en la casa que tienen en Miami, mientras que la segunda se encontraría en la propiedad de Tini en San Isidro.
El motivo de tener una en cada vivienda también está relacionado con la dinámica de la pareja y sus constantes viajes: de esta manera, independientemente de dónde se encuentren, ambos tendrán presente la obra que simboliza su relación.
Los colores también habrían sido seleccionados especialmente por ellos y el tamaño de las piezas llamó la atención: “Es más que una obra, pero es un mural por el tamaño. Es enorme, la obra es muy grande”.
Por último, revelaron una de las sorpresas preparadas para los invitados al casamiento. Al finalizar la celebración, cada uno recibirá como recuerdo una réplica en acuarela de la obra de la flor de loto.
“Bueno, lo digo, la sorpresa es que cada invitado, cuando se vaya de la fiesta, le van a regalar una de estas obras”, revelaron. Ante la consulta sobre si se trataría de una réplica, confirmaron: “Sí, en acuarela”.
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