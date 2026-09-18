Conflicto en la familia Stoessel: el hermano de Tini habría recibido amenazas de muerte
Francisco Stoessel, hermano de Tini Stoessel, habría recibido tres amenazas de muerte en medio de la tensión que atraviesa la familia de la cantante.
La familia Stoessel atraviesa horas de preocupación luego de que trascendiera que Francisco Stoessel, el hermano de Tini, habría recibido tres amenazas de muerte. La versión fue dada a conocer por Moria Casán durante su programa La Mañana con Moria, donde se refirió a la situación que rodea actualmente a los familiares de la cantante.
Según contó la conductora, las supuestas amenazas contra el hermano de Tini se produjeron en medio del conflicto que tomó estado público durante las últimas semanas y que involucra cuestiones vinculadas al patrimonio de la artista. “Francisco, el hermano de Tini Stoessel, ha recibido tres amenazas de muerte”, aseguró Moria durante la emisión.
¿Qué pasó con el hermano de Tini Stoessel?
La información generó preocupación debido a la gravedad de las supuestas intimidaciones. Sin embargo, por el momento no trascendieron públicamente mayores detalles sobre las amenazas de muerte que habría recibido Francisco Stoessel.
Tampoco se conoció quiénes serían los presuntos responsables, cómo se habrían producido las intimidaciones o cuál habría sido el motivo concreto detrás de las amenazas contra el hermano de Tini.
Durante el programa, Gustavo Méndez le preguntó a Moria quiénes podrían estar detrás de la situación. La conductora no identificó a ninguna persona en particular y se limitó a señalar que “los quieren asustar”. Hasta el momento, además, no se difundieron públicamente precisiones sobre una eventual denuncia judicial realizada por Francisco Stoessel.
La preocupación de la familia de Tini Stoessel
La versión sobre las presuntas amenazas contra Francisco Stoessel aparece mientras la familia de Tini Stoessel atraviesa una situación de fuerte exposición mediática. En las últimas semanas comenzaron a circular distintas versiones relacionadas con el patrimonio de Tini y con el manejo de sus negocios y bienes. El tema generó repercusión y puso bajo la lupa a distintos integrantes de la familia de la cantante.
Francisco Stoessel también quedó mencionado en las informaciones relacionadas con la estructura empresarial y patrimonial que rodea a Tini. En ese contexto, la versión sobre las tres amenazas de muerte contra el hermano de Tini suma un nuevo elemento a la situación que mantiene en el centro de la escena a la familia Stoessel.
Por ahora, la información sobre las amenazas fue difundida públicamente por Moria Casán y no se conocen detalles oficiales que permitan establecer quiénes serían los responsables ni confirmar públicamente las circunstancias de los hechos.
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