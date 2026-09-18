Por qué Tini Stoessel dejó afuera de su casamiento a Lizardo Ponce
Las versiones de una supuesta infidelidad que circulaban desde hacía meses terminaron afectando el vínculo entre la artista y el influencer.
A medida que se acerca el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, comienzan a trascender nuevos detalles sobre quiénes formarán parte de la celebración. En las últimas horas, Pilar Smith dio a conocer algunos nombres de la lista y sorprendió al asegurar que Lizardo Ponce no está entre los invitados.
La información fue revelada en LAM (América), donde la periodista aseguró haber consultado con personas cercanas a Tini. "Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va", aseguró.
La supuesta ausencia del influencer volvió a poner sobre la mesa las versiones que circularon meses atrás y que involucraron a Emilia Mernes y Rodrigo de Paul. Aquellos rumores habrían repercutido en el vínculo entre Tini y Lizardo, dado que habría sido el joven quien difundió el rumor de un presunto engaño.
Emilia Mernes y Duki estarán invitados al casamiento de Tini y De Paul
En contrapartida con lo que sucedería con Lizardo, Pilar confirmó que Emilia Mernes y Duki sí integrarían la lista de personas elegidas para acompañar a Tini y Rodrigo en su boda. "Dejame decirte que están invitados al casamiento de Tini y Rodrigo de Paul Emilia Mernes y Duki", expresó Smith durante el programa.
La presencia de la cantante entrerriana llamó especialmente la atención por las versiones que tiempo atrás la vincularon sentimentalmente con De Paul. Sin embargo, de acuerdo con la información brindada en el ciclo, cualquier diferencia que hubiera surgido entre las artistas a raíz de esos rumores habría quedado en el pasado.
Según explicó Pilar, Tini y Emilia tuvieron una conversación que permitió recomponer su relación: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas".
De esta manera, mientras Emilia y Duki formarían parte de la celebración, Lizardo Ponce quedaría afuera de la lista, en medio de las repercusiones que dejaron aquellas versiones y de la expectativa por los invitados que acompañarán a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento.
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