Por qué Tini Stoessel dejó afuera de su casamiento a Lizardo Ponce

Según explicó Pilar, Tini y Emilia tuvieron una conversación que permitió recomponer su relación: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas".

De esta manera, mientras Emilia y Duki formarían parte de la celebración, Lizardo Ponce quedaría afuera de la lista, en medio de las repercusiones que dejaron aquellas versiones y de la expectativa por los invitados que acompañarán a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en su casamiento.