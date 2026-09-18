Tini Stoessel y Emilia Mernes se reconciliaron: cuál fue el motivo de quiebre y el gesto que las unió de nuevo
De acuerdo a la información revelada por la periodista Pilar Smith, la novia de Rodrigo de Paul invitó a su colega a su casamiento a realizarse en diciembre.
En el marco de los preparativos para lo que promete ser la boda del año, la periodista Pilar Smith reveló una de las noticias más esperadas del mundo del espectáculo: Tini Stoessel se reconcilió con Emilia Mernes y la incluyó oficialmente en la lista de invitados para su gran festejo de matrimonio en diciembre.
Durante la emisión de este jueves en LAM (América), Smith detalló que la invitación no solo está dirigida a Emilia, sino también a su pareja, el trapero Duki.
La noticia confirmó que las diferencias que existían entre ambas referentes del pop quedaron completamente en el pasado, abriendo paso a un reencuentro que sin duda robará todas las miradas durante la celebración. Además de Emilia y Duki, se confirmó la presencia de Lali Espósito, quien asistirá junto a Pedro Rosemblar, futuro esposo.
Con este gesto de unión, la gran boda de Tini se perfila para reunir a las figuras más destacadas de la música urbana y la escena pop argentina en un festejo inolvidable.
Por qué se habían peleado Tini Stoessel y Emilia Mernes
Entre los nombres que quedaron fuera del evento se destacó que Lizardo Ponce no formará parte de la celebración. Aunque no trascendieron detalles oficiales, su exclusión de la lista respondería a tensiones y distanciamientos privados que habrían surgido dentro del entorno íntimo a raíz de estos mismos conflictos.
De hecho, hay quienes señalan a Lizardo como el causante del distanciamiento entre Tini y Emilia, dado que habría sido él quien difundió el rumor de que la intérprete de "Exclusive" había estado con Rodrigo de Paul, actual pareja y futuro esposo de La Triple T. ¿Será cierto?
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