Sigue la búsqueda del docente desaparecido en Tucumán: cuál es la principal hipótesis
El rastro de Raúl Alfredo Moyano se perdió el 12 de octubre cuando emprendió trekking al cerro Ñuñorco Grande. La palabra de los rescatistas.
Raúl Alfredo Moyano, un docente rural de 59 años, es buscado desde el 12 de octubre, cuando ascendió al cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Tras 42 días sin rastros, los rescatistas mantienen el operativo y señalan cuál es la hipótesis detrás de su desaparición.
Más de 200 personas estuvieron abocadas a la búsqueda. Actualmente, personal de la Guardia Urbana continúa con los rastrillajes en El Mollar, en una zona conocida como Mula corral.
“La neblina es muy peligrosa, no se ve nada y hay muchas zanjas que te pueden tirar para abajo. Por la neblina podés perder el sendero. Lo demás es todo paja”, detalló Franco Herrera, quien formó parte de la búsqueda desde el primer día.
En estas últimas jornadas, los rescatistas centraban sus tareas en una zona de acantilados de unos 70 metros de altura.
El pedido de la familia del docente desaparecido en Tucumán
Aquel 12 de octubre Raúl envió un video a su familia desde un área del cerro conocida como El banquito, en la cima. Dos días después, su celular emitió una señal en una zona conocida como El Indio, donde se sitúa una antena de telefonía de amplia cobertura.
Matías Moyano, hijo del docente, solicitó a las autoridades que no frenen la búsqueda: “Fuimos a colaborar con lo que podíamos dar una mano. Subimos la montaña, hicimos cima, recorrimos algunas quebradas junto a la gente de la comuna”, expresó.
“Es traicionera la niebla. Hay momentos donde tenés sol y de la nada desaparece, no ves nada, te cierra el camino. Hay lluvia, se vuelve a despejar. Mi papá se confió por eso”, consideró desde Bariloche en diálogo con TN.
En este sentido, Matías aseguró que su padre era una persona preparada para este tipo de actividades, que realizaba trekking de manera habitual y estudiaba cada camino antes de iniciar su recorrido.
Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre por la mañana, cuando comenzó una caminata en solitario por el cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle. El docente había viajado desde la Patagonia hasta su provincia natal para visitar a su familia y decidió emprender la caminata. Desde ese momento, nadie volvió a verlo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, durante parte de aquel lunes, Moyano mantuvo contacto con su familia y hasta envió fotos de su travesía.
La última comunicación del docente con su esposa fue mediante WhatsApp, donde le informaba que el camino estaba cerrado por la niebla. Su última respuesta, según relató Liliana Tunkiewiez, su pareja, fue breve: “Bajo”. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.
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