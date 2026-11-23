Raúl Alfredo Moyano, el docente jubilado de 59 años buscado desde el 12 de octubre en el cerro Ñuñorco.

Matías Moyano, hijo del docente, solicitó a las autoridades que no frenen la búsqueda: “Fuimos a colaborar con lo que podíamos dar una mano. Subimos la montaña, hicimos cima, recorrimos algunas quebradas junto a la gente de la comuna”, expresó.

“Es traicionera la niebla. Hay momentos donde tenés sol y de la nada desaparece, no ves nada, te cierra el camino. Hay lluvia, se vuelve a despejar. Mi papá se confió por eso”, consideró desde Bariloche en diálogo con TN.

En este sentido, Matías aseguró que su padre era una persona preparada para este tipo de actividades, que realizaba trekking de manera habitual y estudiaba cada camino antes de iniciar su recorrido.

Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre por la mañana, cuando comenzó una caminata en solitario por el cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle. El docente había viajado desde la Patagonia hasta su provincia natal para visitar a su familia y decidió emprender la caminata. Desde ese momento, nadie volvió a verlo.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, durante parte de aquel lunes, Moyano mantuvo contacto con su familia y hasta envió fotos de su travesía.

La última comunicación del docente con su esposa fue mediante WhatsApp, donde le informaba que el camino estaba cerrado por la niebla. Su última respuesta, según relató Liliana Tunkiewiez, su pareja, fue breve: “Bajo”. Desde entonces, nada se sabe de su paradero.